La salida de Ricardo Calderón de la dirección, la renuncia de Alejandro Santos a la presidencia y el nombramiento de Vicky Dávila como nueva directora de la publicación, fueron las causas de las renuncias anunciadas entre la tarde y la noche de este martes.

“A partir de hoy, con mucho pesar, pero con absoluta determinación me retiro de la Revista Semana, de la que fui colaborador durante 26 años”, escribió en su cuenta de Twitter Vladimir Flórez ‘Vladdo‘.

A partir de hoy, con mucho pesar, pero con absoluta determinación me retiro de la @RevistaSemana , de la que fui colaborador durante 26 años. pic.twitter.com/0wH3ke8Yql

“No es para mí una decisión fácil, pero bajo la nueva dirección, es evidente que esta publicación tomará un rumbo muy diferente y dejará de ser la revista a la cual me sentí orgulloso de pertenecer durante la mayor parte de mi vida profesional”, explicó el dibujante.

Casi al mismo tiempo, otros 7 periodistas de la redacción de Semana hicieron idénticos anuncios en sus redes sociales. José Monsalve, Juan Pablo Vásquez, Johanna Álvarez y Jaime Flórez lo atribuyeron a la salida de Calderón:

Decido irme de @RevistaSemana donde he hecho casi toda mi carrera. Me voy por convicción profesional, honestidad y respeto a Ricardo Calderón. Considero que el periodismo requiere de los ingredientes que con su salida y demás cambios de la "nueva etapa”, desaparecen.

Llegué a @RevistaSemana hace más de tres años y cumplí mi sueño de niño. Coincidí con increíbles personas que hoy son mis amigos. De esa familia que se formó ya no queda nada. La salida de Ricardo Calderón, el mejor periodista del país, fue la estocada final.

Ruby Pérez, por su parte, le agradeció a Santos Rubino:

Nunca me sentí tan orgullosa de estar en un medio como en @RevistaSemana. Eso fue hace 3 años. Nunca fui tan feliz como cuando me dijeron que dirigiera @SosSemana hace un año largo. Eterno agradecimiento a @asantosrubino y a @ma_lopez_c Sueño cumplido. Yo también me voy.

