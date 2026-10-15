Por: Noticiero 90 minutos

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Las personas que resultaron afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali disponen del Registro Único de Damnificados (RUD) como principal herramienta para consultar si su hogar ha sido incluido en el proceso de caracterización tras la emergencia. Esta base de datos, de acuerdo con la información presentada en 90minutos.co, permite verificar tanto los datos de la persona cabeza de hogar como los miembros de su núcleo familiar. Es fundamental que la consulta se haga únicamente a través de los canales oficiales autorizados por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, evitando el acceso a enlaces o plataformas no reconocidas.

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El proceso para consultar su estado en el RUD es sencillo, pero exige diligencia en la revisión de la información registrada. Se recomienda ingresar primero a la plataforma oficial o las alternativas de consulta dispuestas por las autoridades. Una vez allí, se debe ubicar el apartado de consultas, seleccionar el ícono correspondiente al RUD e ingresar el número de documento de identidad de la persona cabeza de hogar. Después, es necesario confirmar si aparecen los datos personales y los del grupo familiar. Revisar minuciosamente los datos es clave para detectar posibles errores o inconsistencias que, en caso de surgir, deberán ser reportados en los canales oficiales para su respectiva corrección.

La caracterización de los damnificados no solo se fundamentó en reportes digitales previos enviados por los ciudadanos, sino también en un trabajo presencial casa a casa, a cargo de las dependencias responsables de la atención social y gestión del riesgo en Cali. Según la Administración Distrital, estos reportes ayudaron a organizar las prioridades y a identificar a los hogares más afectados. Sin embargo, haber reportado la situación en la primera etapa no garantiza automáticamente la inclusión en el registro final, por lo que se vuelve indispensable consultar el RUD para aclarar su estatus y proceder según el resultado de la búsqueda.

Si usted verifica que su nombre o el de su núcleo familiar no aparecen en el RUD, o identifica algún dato erróneo, puede acudir personalmente a la Alcaldía de Cali o comunicarse con la Secretaría de Gestión del Riesgo para solicitar orientación. Allí se le informará sobre los pasos a seguir, así como los puntos de atención habilitados. Es importante destacar que la sola inclusión en el registro no asegura el acceso automático a ayudas económicas, ya que ese apoyo depende de criterios y procedimientos específicos definidos por las autoridades competentes.

La prevención de estafas es crucial: es indispensable desconfiar de cualquier invitación a compartir información personal fuera de canales institucionales, de solicitudes de dinero o de promesas de ayuda inmediata a cambio de incluirse en el registro. Verificar siempre en las fuentes oficiales es la mejor manera de proteger sus datos y evitar caer en fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el Registro Único de Damnificados (RUD) tras el sismo en Cali?

Para consultar su estado en el Registro Único de Damnificados (RUD) después del sismo en Cali, ingrese a la plataforma oficial destinada a estos registros, busque la opción relacionada con el RUD, digite el número de documento de identidad de la persona cabeza de hogar y verifique tanto la información personal como la de su grupo familiar. Recuerde hacerlo únicamente en los canales institucionales y revisar con atención los datos registrados.

¿Qué pasos seguir si no aparece en el RUD o encuentra datos incorrectos?

Si al consultar el RUD no encuentra sus datos o detecta algún error, diríjase a los canales oficiales de la Alcaldía de Cali o la Secretaría de Gestión del Riesgo. Allí puede recibir orientación sobre la verificación o corrección de información y conocer los puntos de atención vigentes para este proceso, asegurándose de seguir los procedimientos establecidos por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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