Para eso, empleó la etiqueta #ATrumpLeDigo, después de la cual escribió varias ideas que reflejan su parecer y su sentir frente a lo que dijo el mandatario estadounidense.

Primero, Dávila le dice a la figura que, para muchos, es el líder de la potencia más poderosa del mundo: “Nos duele mucho cómo está tratando a Colombia”, que es “un país que ha sufrido mucho”.

Y se queja, dolida, de que “siempre supimos que [Trump] no es nuestro nuevo mejor amigo”, para después preguntarle: “¿Por qué nos trata con tanto desprecio?”.

Le recuerda, eso sí, que “en la lucha contra el narcotráfico nos necesitamos”, seguido de lo cual le pide “por favor, respeto”.

Pero las afirmaciones de Trump, según las cuales Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia mandan criminales a Estados Unidos “porque no los quieren”, y que el negocio de las drogas ha crecido 50 % desde que Duque llegó a la presidencia (sin citar la fuente de ese dato), provocaron más observaciones de Dávila a Trump.

“Los colombianos no somos ningunos pandilleros!!!!”, escribió la periodista en Twitter. “Que respete al presidente Iván Duque y que no nos revuelva con su campaña de reelección [la de Trump]”.

Finalmente, Dávila le dice a Trump que “recuerde que Duque recibió más de 200 mil hectáreas sembradas con Coca [así, con mayúscula, para ser más enfática] del Gobierno Santos”, y se queja de que esa superficie “NO” [también con mayúscula sostenida, para recalcarle a Trump el hecho] “puede fumigar con Glifosato porque la corte [Constitucional] lo prohibió”.

Lo último que le dice Dávila a Trump es que “empiece [seguramente a preocuparse o a atacar] por el consumo de su gente, “porque, él no es buen tipo y no ha hecho nada!”.

Ahora solo falta esperar por lo que haga (o diga) Trump ante esta seguidilla de recriminaciones de la periodista colombiana…

Esto son los tres trinos de Dávila:

#ATrumpLeDigo que nos duele cómo está tratando a Colombia, es un país que ha sufrido mucho, que siempre supimos que no es nuestro nuevo mejor amigo..¿por qué nos trata con tanto desprecio? #ATrumpLeDigo que en la lucha contra el narcotráfico nos necesitamos y por favor, respeto!

#ATrumpLeDigo que los colombianos no somos ningunos pandilleros!!!! Que por favor nos respete!!! Que respete al presidente Iván Duque y que no nos revuelva con su campaña de reelección.

#ATrumpLeDigo que recuerde que Duque recibió más de 200 mil hectáreas sembradas con Coca del Gobierno Santos, que además NO puede fumigar con Glifosato porque la corte lo prohibió. #ATrumpLeDigo empiece por el consumo de su gente, porque, él no es buen tipo y no ha hecho nada!

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 11 de abril de 2019