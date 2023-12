La actriz Kate Micucci, conocida por su papel como Lucy en la serie “The Big Bang Theory”, reveló que fue diagnosticada con cáncer de pulmón. A sus 43 años, Micucci se está recuperando después de someterse a una cirugía para tratar la enfermedad, según contó en sus redes sociales.

“Estoy en el hospital, pero es porque ayer me operaron de cáncer de pulmón”, dijo la actriz estadounidense en un video de TikTok que publicó el pasado sábado.

(Vea también: Hermana de Paula Durán contragolpeó a Sergio Vega con mensaje punzante: “Vergüenza”)

Por fortuna, los médicos pudieron detectar el cáncer a tiempo y destacó que nunca había fumado un cigarrillo.

“Lo detectaron muy temprano. Es realmente extraño, porque nunca he fumado un cigarrillo en mi vida, así que, ya sabes, fue una sorpresa”, explicó Micucci. Además, aclaró que por el momento se encuentra fuera de peligro: “está todo bien”.

(Vea también: Detallan lista de enfermedades que aplican para incapacidad permanente en Colombia)

La intérprete de Lucy, el interés amoroso de Rajesh Koothrappali (interpretado por Kunal Nayyar), explicó cómo le detectaron el cáncer. “Tuve una cosa en mi análisis de sangre que resultó muy alta. Entonces fui a un médico preventivo que me hizo algunas exploraciones”, detalló la actriz.

(Vea también: Expertos explican los beneficios que tiene el ajo en la prevención de varias enfermedades )

Posteriormente, analizaron su corazón y allí lo descubrieron. “(El doctor) escaneó mi corazón y ahí fue donde se notó la mancha en mi pulmón”, señaló la intérprete.

Micucci, también conocida por sus roles en “Scrubs” y “Will & Grace”, y de actriz invitada en series como Malcom in the Middle y en How I Met Your Mother, compartió su anhelo por regresar a su pasión por la pintura una vez que se recupere por completo de la cirugía.

(Vea también: Mago Fabrianny muere tras luchar contra dura enfermedad; entretuvo a varias generaciones)

“Ha sido un pequeño viaje y probablemente me moveré lentamente durante algunas semanas, pero luego volveré a hacerlo”, concluyó la artista.

Pulzo complementa

En Colombia, el Ministerio de Salud informó que el cáncer de pulmón es una de las enfermedades que más presentan los colombianos y la causa de muerte más común en el mundo, según la OMS.

(Vea también: Revelan cuál es el psicoactivo más consumido en el país… y no es la marihuana)

Según el Ministerio, en el 2022 se reportaron 6.876 casos nuevos de cáncer en el país y también dice que entre el 50 % este tipo de enfermedades pueden ser prevenibles, como por ejemplo evitando el consumo de cigarrillo.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.