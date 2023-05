Kunal Nayyar, el actor que dio vida a Raj en ‘The big bang theory‘, pone a la venta su penhouse de lujo en Nueva York por 3 millones de dólares

Kunal Nayyar, el actor que se hizo famoso por su papel de Raj Koothrappali en la exitosa serie, ha decidido desprenderse de su ático de dos plantas en Nueva York. El inmueble, situado en un edificio de lujo con todo tipo de servicios, tiene un precio de 3 millones de dólares.

El ático de Kunal Nayyar y su esposa, la exmiss India Neha Kapur, está ubicado en el histórico edificio Astor Court, construido en 1916. El inmueble tiene una superficie de 130 metros cuadrados y cuenta con dos dormitorios y dos baños.

El apartamento destaca por su luminosidad y su elegancia, con suelos de madera, techos altos y ventanas grandes. La cocina está equipada con electrodomésticos de alta gama, como un horno y una placa de cocina Viking. El dormitorio principal tiene armarios a medida y un baño de mármol.

La joya de la corona es la terraza ajardinada de 418 metros cuadrados, que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad. La terraza está situada en la última planta del edificio, junto a una sala de estar que se puede utilizar como oficina o estudio.

El edificio Astor Court no solo ofrece una ubicación privilegiada en el Upper West Side de Manhattan, sino también una serie de servicios exclusivos para sus residentes. Entre ellos se encuentran un gimnasio, un portero 24 horas, un servicio de conserjería, una tintorería y una sastrería, un servicio de limpieza diario y un conserje a tiempo completo.

El edificio también cuenta con un patio interior con una fuente y un jardín comunitario. Además, está cerca de lugares emblemáticos como el Central Park, el Museo Americano de Historia Natural y el Lincoln Center.

Kunal Nayyar se despide de sus propiedades en Estados Unidos

Kunal Nayyar ha decidido poner a la venta su ático en Nueva York después de haber hecho lo mismo con su impresionante mansión en Los Ángeles. El actor vendió su casa de estilo colonial español por 3,89 millones de dólares en septiembre de 2020. Esa propiedad también fue destacada por la revista Architectural Digest en 2017.

Kunal Nayyar se hizo famoso por interpretar a Raj Koothrappali en The Big Bang Theory desde 2007 hasta 2019. El actor cobraba un millón de dólares por episodio y fue uno de los mejor pagados de la televisión. Tras el final de la serie, ha participado en otras producciones como Criminal: UK y Think Like a Dog.

Kunal Nayyar ha puesto a la venta su ático de lujo en Nueva York por 3 millones de dólares. El actor se desprende así de una propiedad con encanto y comodidades, situada en un edificio histórico con servicios exclusivos. El intérprete de Raj en ‘The big bang theory’ parece querer cambiar de aires tras el final de la exitosa serie que le dio fama mundial.