La frase la dijo entre risas el entonces abogado de Corficolombiana Néstor Humberto Martínez, en agosto de 2015, en medio de un diálogo en el que Pizano le mostró documentos para ponerlo al tanto de varias irregularidades que estaba cometiendo la firma brasileña en Colombia, específicamente en la construcción de la Ruta del Sol ll.

No obstante, en la entrevista que concedió este miércoles en Noticias Caracol el ahora fiscal General de la Nación, lo primero que dijo fue que si en ese momento no denunció ese caso ante las autoridades fue porque Pizano no le confirmó si se trataba de coimas o no.

“Yo le pregunto a Jorge Enrique: ‘¿diga, estos son coimas, son sobornos. Sí o no?’ Y él me dice que no tenía certeza. Es decir, él no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción. De tal manera que uno no puede ir ante las autoridades a decir que averigüen esto que parece que puede o no puede ser”, advirtió Martínez en el noticiero.

Incluso, en otra entrevista que concedió el fiscal Martínez en Noticias RCN volvió a insistir en lo mismo: que no sabía sobre la existencia de coimas, que Pizano no le supo explicar si se trataba o no de un delito y que él solamente recibió a Pizano en su despacho para dialogar porque eran “amigos”.

“¿Yo que denunciaba? Si es que el propio doctor Pizano no sabía a dónde iban a parar esos dineros. Yo era un simple mensajero. Pizano fue el que hizo la investigación, no yo. Y entonces se me exige ahora que yo diga que eran sobornos”, argumentó el fiscal en la entrevista con RCN.

El artículo continúa abajo

Pero usuarios en redes sociales comentaron que Martínez se estaría contradiciendo en sus declaraciones, ya que en el diálogo con Pizano fue claro en afirmar, con madrazo incluido, que esas irregularidades eran “coimas”.

Una de las que reprochó al fiscal fue la exsenadora Claudia López, que a través de su cuenta en Twitter escribió: “¡El que le dijo que eran coimas fue Martínez a Pizano! Todos lo escuchamos clarito con madrazo y carcajada de Martínez burlándose de la inocencia del pobre Pizano (qepd)”.

El que le dijo que eran coimas fue Martinez a Pizano! Todos lo escuchamos clarito con madrazo y carcajada de Martinez burlándose de la inocencia del pobre Pizano (qepd)!

Dejen los publireportajes de siempre que semejante abuso es insostenible. Qué sigue? Que nos pongan Futbol??? https://t.co/aDYObMudzH — Claudia López (@ClaudiaLopez) November 15, 2018

A López se unieron cientos de usuarios que coinciden con ella en esta apreciación, y que se remitieron a la frase que le dijo Martínez a Pizano para poner en duda su nueva versión.

Bien que Fiscal dé la cara y hable en distintos medios, mal que no haya denunciado un posible delito. Mal que pretenda hacernos creer que un jurista de su tamaño en un caso como el que se conoció en la grabación fue, como dice él, un amigo “mensajero”. — YolandaRuizCeballos (@YolandaRuizRCN) November 15, 2018

Reconoce el fiscal Martínez que Jorge Pizano en 2015 sí le reveló contratos ficticios de la Ruta del Sol (es decir, un robo continuado), pero que no denunció eso porque Pizano no supo decirle si ese robo era para pagar sobornos. ¿Era acaso más grave la coima que el robo? — Juan David Laverde (@jdlaverde9) November 15, 2018

Además tras escuchar al fiscal se deduce, en su erudita jurisprudencia, que si uno es testigo de un robo a un banco por parte de unos encapuchados uno no puede ir a la justicia a denunciar, ni considerar el robo un delito “hasta que no se sepa a dónde fueron a parar los dineros” https://t.co/p1KeiX9N0R — Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 15, 2018

Aquí puede escuchar las palabras de Martínez, en agosto de 2015: