Esta diligencia, que se adelantará el 8 de octubre, hace parte de la investigación que enfrenta por esos delitos al ser señalado de intentar manipular testigos que lo acusan de tener nexos con paramilitares.

A ese llamado, Uribe respondió, citado por Blu Radio, desde Girardot donde hace campaña com los candidatos de Centro Democrático:

“Destaco que ese auto ordena la práctica de 39 pruebas, que no lo habían hecho. Estamos listos ante la Corte y ante la opinión colombiana porque yo he trabajado por este país con amor con honradez; seguramente he cometido errores pero jamás, delitos. Yo defiendo mi honra con toda vehemencia pero no violo las leyes ni manipulo testigos”.