La declaración del testigo la reveló Noticias RCN, este miércoles, luego de que la madre de una joven auxiliar de Policía denunciara públicamente que el intendente jefe Walter Javier Martínez Melo presuntamente abusó sexualmente de su hija, de 18 años, en el baño de la estación en Soacha.

Como la madre aseguró que su hija tenía pruebas en el celular pero que se lo habían quitado, al parecer con la intención de borrar cualquier evidencia, el noticiero publicó el audio en donde el testigo confirma que efectivamente le ordenaron que le quitara el teléfono a la mujer en un descuido.

Lo primero que contó el auxiliar fue que su compañera (la víctima) se encontraba “reunida con dos brigadieres”, y que en ese momento se percató de que “estaban muy raros, como encima de ella”.

El joven aseguró, de acuerdo con el audio, que eran las 8 de la noche y que ya se iba de la estación, cuando alguien le pidió que tomara el celular de la chaqueta de la mujer.

“Me llegó un brigadier y me dijo: ‘Coja el celular, coja el celular, meta la mano acá en la guerrera’. Yo metí la mano y saqué el celular de la compañera, pero yo pensaba que era una broma, que se lo iban a devolver”, dijo.

Ya con el aparato en su poder, el auxiliar afirmó que el brigadier le dijo que lo acompañara “para donde el intendente”, y que en el camino le quitaron el teléfono y le advirtieron que se quedara callado:

“Me dice: ‘Cucho, no vaya a decir nada de lo que pasó, nada de lo que vio, que después usted y yo cuadramos’. No creo que haya sido casualidad que me encontré a mi sargento Martínez (el señalado del abuso) ahí con el brigadier hablando, ellos no se percataron que yo estaba y dijeron: ‘Chito, chito, no diga nada, ahorita hablamos’”.