El columnista de Semana reconoce que su primera reacción, al enterarse de la noticia el pasado martes, fue de incredulidad. Luego se puso a pensar en que “semejante acto resulta grosero y aberrante, especialmente en consideración con las ratas”.

El ‘youtuber de 40’, como se autodenomina el escritor de 44 años, relata que cuando conoció el hecho, las autoridades “habían individualizado” a los ratones “y, según informó El Tiempo, dos de ellos ya habían sido capturados”, y agregó:

“La Policía adelantó un operativo para detener también a los autores intelectuales del ‘ratentado’, y descubrió que la mayoría de las cámaras del Congreso no funcionan, empezando, naturalmente, por la Cámara de Representantes”.

Samper defendió la presencia de las ratas en el Congreso, donde resultan inofensivas, ya que no tienen vínculos con paramilitares, no hacen conejo (sino más ratas), utilizarían su buen olfato únicamente para evitar trampas, no jugarían con celulares durante las sesiones y, como no saben escribir, jamás redactarían una proposición aditiva como la que presentó esta semana el representante Álvaro Hernán Prada que buscaba reactivar órdenes de captura a miembros desmovilizados de las Farc, “para volver trizas la paz”.

El escritor aclara que no necesariamente una rata sea mejor que un senador, no obstante propone: “¿Si por una sola vez lo probamos?”

Finalmente, Samper recuerda que “declararon como sospechosos a unos invitados del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, con lo cual podríamos estar hablando, sí señores, de un autoatentado. Y paradójicamente en un partido del afecto de alias ‘la Gata'”.