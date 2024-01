El tema de orden público en Ecuador sigue dando de qué hablar y más desde lo que pasó el martes cuando encapuchados se tomaron un canal de televisión en vivo. Los ojos del mundo están puestos en el país vecino.

Muchos apuntan a Rafael Correa como responsable de lo que está pasando en estos momentos en Ecuador. Sin embargo, mediante la cuenta de X del expresidente, en los últimos días, ha estado contestando a todos los que lo señalan.

(Vea también: Rafael Correa puso sobre mesa “complot” y “trampa” por asesinato de Fernando Villavicencio)

Es impresionante: el mismo discurso de la prensa y la derecha a nivel continental.

La pacificación de las pandillas urbanas del 2009, ejemplo para el mundo, ahora es «pactar con las mafias» y la causa del desastre que vive Ecuador🤡

No es solo mala fe, es también falta de… pic.twitter.com/oncfMkSj51 — Rafael Correa (@MashiRafael) January 11, 2024

De igual manera, el exmandatario está contestando todos esos señalamientos en varios medios de comunicación en el mundo. Este martes, a primera hora, tuvo un encontronazo con Luis Carlos Vélez donde se dijeron de todo y no se bajaron de “pésimo periodista” y “pésimo presidente”.

Después, Correa estuvo en entrevista con la periodista Camila Zuluaga de Blu Radio y se volvió a enfurecer por las preguntas, según él, malintencionadas para defender “los gobiernos neoliberales”.

El exmandatario respondió los cuestionamientos de los periodistas, un poco a la defensiva, pero una respuesta que dio fue lo que le incomodo a Zuluaga y lo contratacó. “Nos parecía importante hablar con usted así le parezca que son preguntas como de que la Tierra es plana, pues hay varios políticos que dicen que usted tiene un grado de responsabilidad de esta situación”, explicó la periodista.

El comentario sacó, de nuevo, de casillas al expresidente ecuatoriano con los medios colombianos. Explicó que él contesta de esa manera porque le gusta combatir el periodismo, así como combate la corrupción.

“Yo no combato los medios, yo combato al mal periodismo y a los malos periodistas, como combato la mediocridad, como combato la mentira y moriré combatiendo”, explicó Correa en vivo.

Zuluaga no se aguantó y le preguntó que, si el ejemplo de buen periodismo era el que él hacia en su programa de entrevistas en Russia Today, canal de televisión, según ella financiado por el gobierno de Vladimir Putin.

La pregunta terminó de desencajar a Correa y, con su voz en alto, le indicó a Zuluaga que él en su espacio televisivo entrevistaba a la persona que quisiera y se prepara para preguntar lo que él quiera.

“Conmigo es con absoluto respeto. Yo puedo entrevistar a quien me de la gana, preguntar lo que me de la gana, no hago preguntas impertinentes. Yo entrevisto, no interrogo, porque me encanta el trabajo”, finalizó Correa.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.