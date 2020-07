green

Una de estas es sobre cómo le pagó el expresidente y senador Álvaro Uribe para que lo representara en procesos en los que lo involucran con el paramilitarismo, pero especialmente qué representaba esa retribución.

Coronell recordó, en su reciente columna, que el exmandatario aseguró en una indagatoria que con un lote “de más de 2 mil metros”, ubicado en Montería, de su esposa Lina Moreno, le pagó a Cadena no solo sus honorarios, sino los gastos en los que incurriera al representarlo.

Lo que le parece curioso al periodista es que el abogado se contradijera en dos testimonios, al decir que nunca le pidió plata a Uribe, y él le dio el lote por agradecimiento y no como un pago, pues jamás le dijo cuánto le iba a cobrar por sus servicios, y luego resultara diciendo que sí le había solicitado unos recursos al expresidente, representados en esa propiedad. “No hay manera de que las dos versiones sean ciertas”, expresó Coronell.

“Diego Cadena afirmó que el lote está avaluado en 600 millones de pesos y que Uribe le recomendó no venderlo porque seguirá subiendo de precio. Así le respondió al fiscal [en un interrogatorio de noviembre 5 de 2019] cuando le preguntó qué incluía ese pago en especie: –Cuando cuadraron lo del lote con su cliente –pregunta el fiscal–, ¿se habló de que se generarían pagos de viáticos, que de ahí se descontarían, o no? –No, no señor –responde Cadena–. Ojalá ustedes se lo pregunten al doctor Uribe. Yo en ningún momento le dije: ‘Presidente, yo le voy a cobrar por esto 100 millones de pesos’. Él fue el que me dijo: ‘Yo le quiero dar un lote porque usted me ha ayudado con estas declaraciones’”, publicó Coronell, y continuó:

“Otra cosa había dicho el mismo Cadena, bajo la gravedad del juramento, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el 23 de septiembre: –¿En qué momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, le remunera a usted? –pregunta el magistrado. –Yo –afirma Cadena– manifiesto que necesito unos recursos para gastos de mi desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado en este tipo de actividades, señor magistrado”.

Al columnista también le llamó la atención que Cadena presuntamente no le informara al expresidente que entre esos gastos estuvo la entrega de dinero a testigos, que en un punto lo habrían favorecido, y que el defensor catalogó como “ayuda humanitaria”, y hoy tienen en líos con la justicia al abogado y a su cliente, pues se cree que fueron sobornos.

Una de esas “ayudas” fue para el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, que terminó diciendo que, supuestamente, le pagaron para declarar en contra del senador Iván Cepeda, quien ha acusado de tener nexos con paramilitares a Uribe, que a su vez ha señalado al congresista de también ‘comprar’ a reclusos para que lo enlacen con las autodefensas.

Al respecto, El Espectador publicó este fin de semana un testimonio que conoció de María Elena Vélez, la hermana del mencionado exparamilitar, y que, dicen, “sería clave” en el caso de soborno a testigos.

Y es que la mujer aseveró, conforme con la publicación, que fue ella la que recibió la plata que Cadena le ofreció a su hermano, al que presuntamente también iban a ayudar con su proceso judicial y otras cosas que necesitaba.

El mismo abogado confirmó haber desembolsado (en total habría sido siete millones) la plata para el exparamilitar. Sin embargo, la mujer expresó que su familiar no le dijo por qué le enviaban ese dinero, de acuerdo con el diario: “Yo sí le pregunté [a Carlos Enrique Vélez]: ‘Ve, de esto tan bueno no dan tanto. ¿Cómo así que el abogado le va a pagar a usted en vez de usted pagarle al abogado?’. Entonces dijo [Vélez]: ‘No, son cosas, cosas’. No me dijo más”.

Y añadió, según el periódico, estos detalles: “El señor Cadena me llamó y me dijo: ‘Vea, doña Mari, yo estoy visitando a su hijo en la cárcel de Palmira. Como yo no permanezco aquí, sino que viajo mucho, voy a dejar encargado a Juan José [Salazar, socio del abogado]. […] Don Juan José estuvo llamándome, que ahí me iba a mandar una plata, a Carlos. […] Entonces, dije yo: ‘Ve, ¿plata por qué?’. ‘No, que el doctor Diego [Cadena] me dijo que le pusiera $2 millones, que porque él quería ayudarlo’. [… Luego de eso] ya empezó Juan José: ‘Que vea que ahí le mandan $2 millones, $1 millón, $500 [mil], otra vez otro millón, un millón 500 [mil]. Vaya reclame’”.

Queda esperar qué más sucede en este caso de presunto fraude procesal y soborno en contra de Uribe y su abogado, a quien le programaron la audiencia de imputación de cargos para este 27 de julio.