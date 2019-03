De acuerdo con el presidente de la SCI, Argelino Durán, fue en la última mesa técnica donde los expertos de la sociedad se percataron de las fisuras en la losa de la obra, que según ellos, dice La W, “nunca” se pusieron en manifiesto en la reunión anterior.

Durán expresó, citado por Blu Radio, que las grietas son “importantes” y “largas”.

“Yo creo que cubren el 20% [del ancho de la losa] sumando las fisuras que se están presentando a ambos costados”, aseguró.

Además, el presidente de la sociedad indicó, según La W, que el resultado de la prueba de carga, que se hizo luego de que el puente presentara las ondulaciones, no estuvo a disposición de Invías, y por lo tanto de los expertos.

Ante estas anomalías, la SCI considera necesario hacer un estudio “patológico y de levantamiento geométrico detallado de la situación del puente” para determinar la profundidad de las fisuras, pues eso puede afectar la durabilidad de la estructura, informó Blu Radio.

De igual manera, los expertos dicen, de acuerdo con la emisora, que es importante interrumpir las instalaciones de faldones metálicos, con los que intentan ocultar las ondulaciones, pues esos elementos podrían “entorpecer” los estudios que deben hacer.

La fecha para la entrega del puente estaba estipulada para finales del 2019. No obstante, la SCI advierte que hasta que no se ejecuten los estudios, no se debe recibir la obra, conlcuye el medio.