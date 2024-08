Este domingo 18 de agosto se llevaron a cabo las pruebas Saber 11 calendario A en siete instituciones educativas de Valledupar. A pesar de que se tenía previsto que más de 7.000 estudiantes la realizarían, algunos se quedaron sin presentar la prueba.

Tal es el caso de Daniel Romero, estudiante del grado 11 de la Institución Educativa San Joaquín, que no pudo realizarla debido a que no portaba su cédula de ciudadanía y tendrá que esperar hasta marzo de 2025 para poder presentarla.

(Vea también: Dicen a estudiantes cómo y cuándo consultar resultados del Icfes 2024; fijaron fecha)

Con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, este joven de 18 años, amante de la música, contó al diario EL PILÓN que hace 15 días frente a la institución educativa San Joaquín, mientras esperaba a que su papá lo recogiera, unos hombres lo abordaron y le robaron el bolso donde traía sus objetos personales, libros y la cartera en la que estaba su cédula de ciudadanía.

“Me acerqué dos veces a la Registraduría y la primera vez que fui me dijeron que la plataforma del Sisbén estaba caída . Yo soy beneficiario y por serlo no tengo que pagar por el duplicado de la cédula. Nuevamente fui el jueves y en el momento que me tocó el turno m e dijeron que la plataforma se había caído y que tenía que ir el jueves o viernes de esta semana, por eso fui a la prueba sin la cédula”, comentó Romero.

(Vea también: Prueba del Icfes fue una agonía para una zona de Bogotá y tomaron decisión tajante)

Explicó que, ante la falta del duplicado de la cédula, se presentó en la Institución Educativa Casd, Simón Bolívar, con el denuncio, pero cuando llenó unos requisitos, la delegada del Icfes para el colegio le dijo que no podía presentar la prueba porque no portaba ningún documento que lo identificara.

“Me siento frustrado y triste porque todo el año me preparé para presentar las pruebas Saber 11 y no pude hacerlo. Quiero entrar a estudiar Música en la UPC y me dijeron que 50 % son las Icfes y 50 % la entrevista y ahora no sé qué haré. Este año termino el colegio y quedé rezagado para el otro año. Esto me ha dejado sin ganas de nada”, dijo Romero llorando.