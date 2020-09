green

El representante a la Cámara por Boyacá, Wílmer Leal Pérez, dijo a la revista Semana que el objetivo del partido verde con esta propuesta es “la inclusión educativa y laboral de las personas que requieren la lengua de señas para comunicarse en entornos familiares, educativos y de trabajo”.

Leal Pérez, junto con sus colegas, lanzó el proyecto de ley en el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, y asegura que lo que buscan es incluir el lenguaje de señas sin que se vea afectada la intensidad horaria de otras materias.

“Si buscamos aprender un idioma extranjero, ¿por qué no aprender a comunicarnos de manera fluida con nuestros familiares, amigos y conocidos que tienen pérdida auditiva?”, preguntó el congresista en el mismo medio.

El proyecto de ley, detalla Semana, también tiene como objetivo que las personas sordas se inicien en el mundo laboral sin discriminación. Para el ponente de la propuesta, actualmente los estudiantes con pérdida auditiva no desarrollan la mayoría de competencias y en general se les culpa a ellos, pero no al entorno, que no funciona bien.

“Las personas sordas tienen todas las posibilidades de desarrollo propias del ser humano. Su dificultad es de tipo comunicativo, porque quienes le rodean pocas veces pueden tener una comunicación fluida con ellos”, agregó Leal Pérez.

ATENCIÓN!!! Hoy, en el #DiaMundialdelaLenguadeSeñas Radicamos proyecto de ley que busca incluir el aprendizaje y desarrollo de habilidades comunicativas en lengua de señas en el currículo. En colombia hay más de 554 mil personas sordas. #TodosPorLaInclusión pic.twitter.com/0itUABTofV — Wilmer Leal Pérez 🌻 (@Wilmerlealp) September 23, 2020

El partido Verde busca aumentar el porcentaje de personas sordas en el sistema escolar, pues en la actualidad solo el 11 % de 550.000 colombianos con esta condición están matriculados, finaliza la misma revista.