El presidente Gustavo Petro, sorprendió al país con una polémica propuesta, modificar uno de los símbolos más queridos del país: el escudo. Ahora, es noticia que la representante Dorina Hernández, confirmó que radicó el proyecto de ley con el que se busca modificarlo, tarea que le habia encomendado el presidente meses atrás.

Petro considera que el escudo no representa la realidad actual del país y propone que los términos “Libertad y Orden” sean modificados y que aparezcan bajo el cóndor aparezcan dos cintas: una con la palabra “Libertad” y otra con “Orden justo”.

La propuesta ha generado diversas reacciones. Más en contra que a favor, aunque hay que indicar que el escudo data de 1834, es decir, tiene 190 años y en él aparece el canal de Panamá, que dejó de pertenecer a Colombia desde 1903.

Es decir, considerando estos elementos, el escudo sí amerita actualización. Sin embargo, hay quienes consideran que hay aspectos más relevantes del país que deben ocupar la atención del primer mandatario.

La pregunta fue formulada en nuestras redes sociales y propició comentarios como: “El presidente ya no sabe qué hacer”, “el que hay que cambiar es a él”, “Deje el escudo así” y hasta “ya se está pareciendo a Chávez que también quería cambiar el escudo”.

También consultamos la opinión de historiadores, entre ellos la de Óscar Jaramillo, de la Academia Pereirana de Historia. Jaramillo admite que hay elementos del escudo obsoletos, pero considera que esta discusión no debe politizarse, sino llevarse a un nivel académico más alto y participativo. Es partidario que además del cóndor, se incluya otra especie representativa de nuestra biodiversidad.

En cuanto a los elementos más obsoletos del escudo, Jaramillo alude al istmo de Panamá, que dejó de pertenecer a Colombia en 1903 y a la cornucopia que representa oro y riquezas, lo que considera, es cuestionable.

Por su parte, John Jairo Vera, presidente de la Academia Colombiana de Historia, indicó que independientemente de quién sea el presidente de Colombia, sería bueno que una comisión de la Presidencia de la República, la Academia Colombiana de Historia y diferentes grupos de investigadores de las principales universidades del país, se reunieran para revisar la iconografía existente en nuestro escudo naciona.

“Hay muchos de los elementos que en él se destacan, a excepción de las cornucopias que representan nuestras invaluables riquezas, que ya no representan nada en el sentir del colombiano del común. El gorro frigio nunca ha sido un elemento que represente nuestra idiosincrasia, tal vez la de los franceses pero la nuestra no; lo mismo sucede con el istmo de Panamá, que hace 121 años no nos pertenece. Ahora tenemos otros muchos elementos que nos representan y que bien podrían hacer parte de un nuevo escudo de Colombia”, afirmó Vera.