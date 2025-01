El asesinato de Zaida Andrea Sánchez Polanco, cuyo alias de ‘La diabla’ está siendo corroborado por las autoridades, es centro de una compleja investigación a raíz de su presunta relación con la masacre ocurrida el pasado 29 de diciembre en Aguachica, Cesar, cuando sicarios acabaron con la familia del pastor Lora.

La hipótesis menciona una probable confusión que asocia a la mujer indirectamente con la familia cristiana. Al parecer, Sánchez Polanco estaba en el establecimiento comercial durante el asesinato múltiple y los sicarios la habrían confundido con la hija del religioso.

Incluso, en una declaración para el periódico El Tiempo la joven mujer descartó una posible confusión en el ataque sicarial, argumentando que no se parecía a la hija del pastor Lora.

“No me parezco a la hija del pastor, miren las fotos. Yo soy pelimona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas. No tengo nada que ver”, mencionó en ese entonces.