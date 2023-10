Sigue el malestar en el magisterio por el futuro de su régimen especial de salud, aseguran que no hay ninguna garantía por parte del Gobierno Nacional. Piden que se dé cumplimiento a la prórroga de seis meses que fue anunciada y que hasta el día de hoy no se habría firmado, lo que lleva a los docentes a plantear la posibilidad de nuevas movilizaciones.

“Si a 31 de octubre no se ha firmado ninguna prórroga, no se ha hecho ningún contrato, nosotros tendríamos que ir a las calles a movilizarnos, hacer un paro, por el riesgo que están corriendo nuestros compañeros y sus familias en los hospitales, en las clínicas y en el tema de salud. Si hoy no se firmara esa prórroga, haríamos responsable al presidente de lo que pueda suceder, porque muchos maestros pueden fallecer, sobre todo los que están en UCI o tienen enfermedades catastróficas” aseguró Arturo Solano, secretario salud y asistencia social Asinort.

Piden tener en cuenta las propuestas hechas por parte del magisterio para solventar esta situación que poco a poco los estaría alejando del gobierno.

“El Gobierno Nacional no tiene ningún modelo para presentarlo al magisterio colombiano, cosa contraria que sí lo tiene Fecode, que hizo el acuerdo 05 que ahí vienen las sanciones a estos prestadores de salud, pero toma la decisión de cancelar esta licitación y decir que nos vamos a una prórroga que hoy ni siquiera se ha firmado” finalizó Solano.

