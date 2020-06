green

Laureano Tirado, que se identificó como vocero de profesores y padres de familia inconformes con lo ocurrido, señaló en Caracol Radio al profesor español Wílmer Chaparro como el responsable de la idea de poner a los alumnos a ver ‘Matarife‘, una serie que ataca al expresidente Álvaro Uribe.

“La indignación es total” entre padres y profesores, le dijo Tirado a la emisora, y agregó que presentaron una queja ante el rector, Fray Edwin Arley Serrano Mateos.

“Pero él no reprobó la actuación del profesor”, lamentó Tirado. “Por el contrario, lo excusó; y lo único que decidió la rectoría es que quien no quisiera hacer esa tarea que modificara el trabajo evaluativo de once grado”.

Después de asegurar que “la gente está muy indignada en el colegio”, Tirado se preguntó: “¿Qué clase de formación en los colegios están recibiendo, de acuerdo a las exigencias que hace el ministerio de Educación en esta materia específica?”.

Sin embargo, el corresponsal de la emisora en Bucaramanga, Juan Carlos Ordóñez, le planteó que si los muchachos están expuestos en redes sociales, “en este caso, ¿en dónde estaría el problema?”.

“Lo que uno debe preguntarse en este momento es ¿qué valor académico tiene una serie que tiene diferentes señalamientos, que no tiene objetividad, que está cargada de suposiciones, que está cargada de una clara exposición política?”, volvió a inquirir Tirado.

Pero después hizo otras preguntas pertinentes: “Lo que uno les puede preguntar al rector, al profesor y a los padres de familia, a los niños y a los jóvenes adolescentes es ¿cuántos libros han leído durante el año? ¿Cuántos libros han leído en los últimos años, o qué clase de orientación en el lenguaje?”.

“Porque lo que uno ve es que los jóvenes están saliendo de los colegios y quienes están maltratando más el lenguaje español son ellos cuando hablan”, arremetió Tirado. “Y no profundicemos en la escritura, porque los horrores de ortografía que uno encuentra en ellos son monumentales”.

Para el vocero de los padres molestos, “aquí hay una abierta pretensión de manipular a los jóvenes, no solo el profesor, sino en varios colegios, sobre todo en los públicos, e irlos encausando en una militancia de izquierda. Ni de izquierda ni de derecha: los colegios son para que se formen en materia académica”.

La emisora también consultó al psicólogo Gonzalo Ordoñez, para quien ver ‘Matarife’ es una actividad que permite a los jóvenes pluralidad de puntos de vista del circulo político de la sociedad. “No se pueden prohibir estos espacios porque entonces los colegios que tienen ciertas inclinaciones como los religiosos, entonces también deberían cerrar”, dijo a Caracol Radio.