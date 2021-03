green

Ubaque hizo una publicación en su perfil de Facebook el viernes en la mañana, en donde advirtió que si algo le pasa a su vida “el culpable es el diputado avellaneda y secuaces”, que lo “amenazaron”.

“Amigos, compártanlo que es mi vida la que está en juego”, aseguró el artista.

Esta denuncia la difundió Caracol Radio, medio que dijo que el denunciante es el productor musical del cantante Andrés Cepeda, y que el hombre temía por su vida.

La emisora contactó al diputado Avellaneda para escuchar su versión de los hechos, y lo primero que el político dijo es que no conoce a Ubaque. No obstante, reconoció que tuvieron un altercado, aunque no especificó en qué sitio ocurrió.

“Él lanza algunas palabras fuertes refiriéndose a mi persona. Lo único que hago yo es que me paro de la mesa, me acerco y le digo a la persona con la que él estaba, una mujer, que no entendía por qué él estaba haciendo ese tipo de acusaciones”, explicó el hombre.

Avellaneda no entró en detalles sobre el tipo de acusaciones a las que se refiere, pero dijo, según la emisora, que si el músico no se retracta tomará acciones legales “por injuria y calumnia”.

Hasta el momento no se conoce qué tipo de altercado tuvieron el político y el artista, solo que ocurrió en medio de un evento.

Cholo Valderrama pregunta si diputado del Meta amenazó a productor de Andrés Cepeda

Lo único que dijo el diputado sobre el caso en sus redes fue porque el cantante de música llanera Cholo Valderrama le preguntó si había amenazado al artista, a lo que Avellaneda le aseguró que tenía “una información errada”.

“En mi vida sería incapaz de amenazar o agredir a alguien”, dijo.