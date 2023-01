La Procuraduría General de la Nación le salió al paso a los señalamientos del alcalde Daniel Quintero, quien esta semana comenzó una nueva narrativa sobre una supuesta persecución por parte del Ministerio Público, citando correos filtrados en Twitter por un influencer, cuya remitente es la procuradora regional de Antioquia, Angy Plata Álvarez.

Según Quintero, los 56 procesos que tiene en Procuraduría responden a intereses políticos para perjudicar su gestión. “Es el proceso de persecución más intenso que haya vivido un alcalde en la historia del país. Sabemos que detrás de esto están los que quieren retaliarse contra nosotros por las denuncias que hicimos sobre las irregularidades en Hidroituango y que han llevado a condenas, quieren desgastarnos jurídicamente”, señaló.

No obstante, la Procuraduría Regional de Antioquia desmintió este viernes a Quintero y aclaró que, en primer lugar, no es competente para investigar a un alcalde de ciudad capital y en este caso en particular al alcalde Daniel Quintero.

Según la Procuraduría Antioquia, “las quejas que se reciben en las regionales en contra de alcaldes de ciudad capital deben ser radicadas en el sistema y máximo iniciar una indagación previa, para posteriormente recaudar pruebas y remitir al delegado de instrucción competente en el nivel central”.

El Ministerio Público se refirió también a un término que figura en los correos “impulso procesal”, que según la entidad “es una actividad inherente a cualquier tipo de actuación judicial o administrativa. Como, por ejemplo: cargar el radicado al sistema, pedir pruebas, remitir por competencia y tomar decisiones”. En el lenguaje diario, explicó la Procuraduría, el término “impulso procesal” es utilizado en las actuaciones disciplinarias “con la finalidad de que se active la actuación, en ningún caso se refiere a que se tome una decisión contra alguien en específico”.

En cuanto a los correos filtrados, la Procuraduría señaló que “serán objeto de investigación penal y disciplinaria, estos hacen referencia a múltiples actuaciones que impulsa la PGN y solo en algunos se hace referencia a denuncias contra el Alcalde Daniel Quintero, lo que resulta fácilmente verificable que se trata de actuaciones cuya remisión por competencia a las procuradurías delegadas del nivel central se había tardado y en ese sentido fue el requerimiento”.

Ante información tergiversada, sesgada y oportunista emitida por redes sociales, la Procuraduría Regional de Antioquia precisa sobre caso del alcalde de #Medellín, Daniel Quintero ➡➡ https://t.co/kigxXYru4b pic.twitter.com/esdXjU8x0c — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 20, 2023

La entidad reiteró que las actuaciones surtidas por la Procuradora Regional de Antioquia el día 19 de octubre de 2022 constituyen el pleno ejercicio de las facultades de hacer seguimiento al estado de los expedientes a cargo, para con ello solicitar a los servidores encargados de los mismos el impulso procesal correspondiente. “En ninguno de los correos filtrados se observa orden de iniciar investigaciones o tramites que no correspondan a la competencia natural de la Regional”. ​