Este viernes, el ministro del Trabajo encargado, Iván Daniel Jaramillo Jassir y la procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, se pronunciaron ante la imposibilidad de lograr acuerdos con más de 10 organizaciones sindicales de la cartera nacional que están en huelga en todo el país desde el 31 de mayo.

Uno de los puntos de quiebre tiene que ver con la no autorización de la bonificación solicitada por los sindicalistas y a la que se comprometió a gestionar Mintrabajo. La causa de la negativa de Presidencia se debe al tema fiscal que generó austeridad decretada por el Gobierno Nacional.

Por su parte la procuradora Ojeda explicó que “en el caso de los empleados públicos no está prevista la huelga, está prohibida en el Código Sustantivo del Trabajo… Cuando hay un cese de actividades, cuando el empleado público no ejerce sus funciones, no hay pago”.