A Juan Carlos Rodríguez, primo de la pequeña Sarita Michel Vargas, las autoridades le imputaron un nuevo cargo en el caso de la desaparición y posterior muerte de la niña de 11 años, en Sogamoso (Boyacá). A este hombre, que ya lo había señalado la Fiscalía por el delito de desaparición forzada, ahora deberá responder por el crimen de feminicidio agravado.

(Vea también: Nuevos detalles del caso Luz Mery Tristán: Andrés Ricci envió frío mensaje a la familia)

En un principio, Juan Carlos Rodríguez fue imputado por el delito de desaparición forzada, cargo que no aceptó durante las audiencias del pasado 17 de enero. Sin embargo, en una nueva comparecencia, reconoció su responsabilidad en dicha conducta.

Durante esta diligencia, un fiscal de la Seccional Boyacá amplió la imputación y añadió el delito de feminicidio agravado, basándose en las nuevas evidencias y elementos probatorios obtenidos.

Según la investigación, Sarita Michel salió de su hogar en horas de la madrugada, tras una discusión familiar que ocurrió al interior de su casa y no regresó. Las autoridades presumen que Juan Carlos Rodríguez se encontró con la niña de 11 años en un lugar conocido como Vanegas y la llevó en motocicleta a la vereda El Ciral, donde le habría causado la muerte violentamente y luego abandono el cuerpo en una zona boscosa.

Rodríguez fue capturado el 17 de enero en su residencia en la vereda Cartagena, en Firavitoba, departamento de Boyacá. Ese mismo día, este sujeto fue judicializado y desde entonces cumple medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Hasta el momento, el único capturado en el caso de la niña Sarita Michel es su primo Juan Carlos Rodríguez. Sin embargo, la Policía Nacional confirmó que las investigaciones podrían llevar a otro implicado en este terrible hecho que enlutó a la familia de la menor.

El coronel Freddy Barbosa, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, dijo en Caracol Radio que, “desde el momento en que se conoció la desaparición de la menor, desplegamos todas nuestras capacidades en coordinación con la Fiscalía y otros organismos de seguridad”.

También mencionó que “con el hallazgo de los restos de la niña, toda la investigación dio un giro y afortunadamente, a través de Criminalística, pudimos determinar diferentes situaciones y han surgido nuevos elementos probatorios que muy seguramente nos darán resultados mayores a lo que ya conocemos”.

Lee También

En primer lugar, los investigadores están analizando las circunstancias en las que desapareció la menor, quien, según sus familiares, huyó de su hogar la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 2024, sin dejar rastro.

El segundo aspecto de la investigación son las razones por las cuales Sarita Michel abandonó su casa. Según Leidy Tatiana Vega, madre de la menor, la niña escapó en medio de una disputa familiar que tuvo lugar en la noche de Navidad. La mamá de la menor sostuvo que “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.

Pilar Vega, tía de Sarita Michel, también mencionó que en casa de la menor “tuvieron un conflicto familiar, pero no internamente con la niña, sino familiar. En ese suceso, la niña salió de su casa. En el momento que ella salió de la casa, la fueron a buscar después de 15 minutos. Cuando salieron a buscarla, no la lograron encontrar”.

(Lea también: No para dolor en caso Sofía Delgado: Fiscalía aplazó (de nuevo) juicio contra Brayan Campo)

Víctor Alfonso Vargas Riaño, papá de Sarita Michel, se pronunció sobre la desaparición de la niña y afirmó: “yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”. Leidy Tatiana Vega, en medio de lágrimas, agregó: “ya no puedo más, ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién acudir o cómo encontrarla”.