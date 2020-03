green

Este sería el primer pico de la pandemia en el país, de acuerdo con CM&, aunque esto difícilmente se puede pensar que termine siendo el punto más álgido de la enfermedad.

Los expertos advierten que con este panorama es necesario extremar las medidas de aislamiento e higiene, aunque avizoran un descenso en los casos para finales de abril, según ese noticiero.

De acuerdo con sus proyecciones, que hablan de un incremento en el número de casos y de víctimas, el peligro de contagio latente se mantendría hasta finales de julio, pero insisten en que el riesgo se reduciría a 0,1 % si se respeta la orden de confinamiento.

Las autoridades parecen tener claro que después de cada pico podrían presentarse recaídas. Según La W, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anticipó que, previendo esta situación, es muy posible que se prolongue el aislamiento preventivo ordenado inicialmente hasta el próximo 13 de abril.

Además, el ministro señaló que la recuperación de la pandemia no será para nada breve y difícilmente se completaría antes de 2021: “Este es un tema de larga data, nos va a llevar no un mes, no dos meses, no tres meses. (…) Este es un tema que nos puede llevar prácticamente todo el año”, afirmó.