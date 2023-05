Desde la cárcel Palo Gordo de Girón, en Santander, Carlos Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’, quien es investigado por su participación en seis homicidios en el norte tolimense, anunció un plan pistola si no es trasladado de ese centro penitenciario.

“Habla el Comandante Andrés, del norte del Tolima, y los muchachos que son de diferentes departamentos. Le comunicamos señor director (del Inpec) para que tenga conocimiento de que somos el primer uno y nos han tenido en diferentes patios aquí en la cárcel y en los peores, en los cuales no deberíamos estar. Están irrespetando nuestras normas. Aquí, si no se le paga al pluma la extorsión, no se puede vivir”, dijo en un video de un minuto y 57 segundos.