El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue uno de los que quedó enlodado después de que Nicolás Petro presentara más pruebas de los dineros ilícitos que habrían entrado a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro. El funcionario habló en Blu Radio y explicó cómo fue la financiación de esa aspiración, de la que él fue gerente.

(Vea también: Nicolás Petro probaría que el presidente conocía ingreso de dineros ilícitos a su campaña)

En primer lugar, Roa dejó en claro en la emisora que no ha contemplado dar un paso al costado, pese a que muchos sectores han pedido su salida, después de que Nicolás Petro lo puso a tambalear, ya que se supone él debía estar enterado de todos los dineros que entraron a la campaña en las diferentes regiones.

“Eso nunca ni siquiera estaba por mi cabeza, la verdad, porque no ha habido una circunstancia que me lleve a pensar si quiere renunciar a la presidencia de Ecopetrol, no renunciaré. En este momento entiendo que hubo por ahí algunos rumores de una citación a una junta extraordinaria para hablar de mi permanencia en Ecopetrol, pero eso nunca sucedió”, comentó en la cadena radial.

De igual manera, Roa reveló en el citado medio que tuvo reuniones con el presidente Gustavo Petro y que volvieron a revisar detalladamente la financiación de la campaña del año pasado con los ingresos, costos y gastos, por lo que aseguró que han cumplido con todos los trámites correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral.

“Yo contraté tres sedes en el país porque es que la campaña no era en sedes, era encerrada, la campaña era en territorio. Ahí están todos los costos de logística, de transporte con lo que se movilizó la gran cantidad de publicidad y elementos que desde la gerencia nacional de la campaña se crearon y se trabajaron y se desarrollaron para proveerle esos recursos a los gestores logísticos”, expresó.

Lee También

Finalmente, el presidente de Ecopetrol aclaró en la entrevista cuál era la función de Nicolás Petro y si cumplió un papel en la manera en la que se financió esa aspiración: “Pues él no fue vinculado oficialmente a la campaña, ni políticamente, ni logísticamente, ni económicamente. No al menos bajo la dirección de la campaña central”.