El presidente de la República, que se encuentra en Europa, se pronunció mediante su cuenta de Twitter y pidió a las autoridades dar con los responsables del crimen de Hurtado Montaño.

“Condenamos atroz crimen de María del Pilar Hurtado Montaño en Tierralta, Córdoba. Nos duele profundamente la tristeza y el sufrimiento de su hijo. Nuestra solidaridad con sus familiares. Solicité a autoridades acciones inmediatas para dar con responsables de este repudiable hecho”, escribió el primer mandatario.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez utilizó la misma red social para pedir que no haya impunidad en este caso que conmociona a Colombia luego de que se conociera un video, que Pulzo se abstiene de difundirlo por su contenido sensible, en el que se ve a uno de los 4 hijos de la lideresa llorando y gritando del dolor, de una manera desgarradora, la muerte de su madre.

Al regresar de Buenaventura me entero, y me conmueve e indigna, el asesinato de María del Pilar Hurtado y el dolor desgarrador de su hijo.

Averiguaremos si las autoridades conocían de amenazas y dispondremos de todos los medios para que no haya impunidad.

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) June 22, 2019