“Sabemos que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal”, concedió Duque este miércoles por la noche en una alocución a todo el país. “Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos”.

Enfático, el mandatario aseguró: “Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido. Estamos trabajando con los alcaldes, gobernadores y todas las autoridades del país, tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público en todo el territorio nacional”.

“Todos deben tener esta certeza: al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden”, agregó el presidente. “Y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad”.

Entre esas herramientas destacó a la fuerza pública, “que siempre ha estado lista para proteger la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos, sin excepción alguna. Confiamos en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente”.

Por su parte, el alcalde de la capital se manifestó en el mismo sentido: “Nosotros vamos a garantizar que se puedan llevar acabo todas las movilizaciones. Vamos a acompañar a los ciudadanos que van a participar en el paro y protegerlos. También a garantizar los derechos de los ciudadanos que no quieren participar y que necesitan llegar a su trabajo y estudio. No vamos a permitir que minorías generen violaciones a ley, aprovechándose de las marchas pacíficas”.

“Es importante señalar que nuestro primer objetivo es proteger a los ciudadanos que participan en las marchas y los invitamos a que estén atentos a esas minorías que quieren aprovechar este escenario para general violaciones a la ley e informarlo a las autoridades”, enfatizó Peñalosa.

También invitó a los ciudadanos a que adelanten sus actividades este jueves con normalidad y descartó medidas como levantamiento del pico y placa, restricción al parrillero en moto y Ley Seca.