El alcalde de Calima del Darién fue grabado en la noche del 9 de abril de 2023 bailando y desvistiéndose en ‘El bohío’, discoteca del pueblo que gobierna, motivo por el que fue sacado del establecimiento.

Las imágenes se hicieron virales y desde entonces el hombre no da la cara, pues según Armando Escobar, su abogado, el mandatario debió ir a un hospital por presentar diversos síntomas, como somnolencia, dolor de cabeza, visión borrosa, taquicardia y alteración de la presión.

Bendita!! Apareció el Alcalde de Calima – Darién Martín Mejía en una clínica de la ciudad de Cali. Pronta recuperación. Lo esperan entre otras en la ⁦@PGN_COL⁩ . #LaMonjaCali pic.twitter.com/ERbsuVkrto — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) April 11, 2023

Lo particular este el martes 11 de abril, 2 días después del bochornoso incidente, el representante legal del alcalde aseguró que no ha podido comunicarse con él porque este aún no se encuentra en condiciones de hacerlo.

“No he podido tener un contacto fluido con el señor alcalde porque se encuentra recluido en la Clínica Imbanaco debido a que está en proceso de atención médica”, manifestó en Caracol Radio.

Abogado del alcalde de Calima del Darién lo hizo quedar peor

Armando Escobar, defensor jurídico del mandatario, especuló con lo que le pudo pasar a su cliente y hasta lo justificó por su actuar, ya que dio a entender en el mismo medio que este pudo haber consumido bebidas adulteradas y que también recibió otro tipo de sustancias, haciéndolo ver como un individuo que se toma lo que le ponen por delante y que ingirió una peligrosa combinación que en vez de doblegarlo, lo hizo comportarse así.

“Al parecer, habría sido víctima de una sustancia que le habrían dado. Se supone o se presume hasta el momento que habría sido alcohol adulterado y también, escopolamina”, dijo a modo de doble hipótesis.

De hecho, apuntó que el alcalde primero fue atendido en Guadalajara de Buga, pero por el estado en el que se encontraba tuvo que ser trasladado a Cali.

Contradictoriamente, el abogado aseguró que otras 2 personas terminaron afectadas por la misma razón, pero indicó que estas no necesitaron traslado: “Las otras 2 víctimas están siendo atendidas en una institución de salud en la ciudad de Guadalajara de Buga”.

Entre tanto, Juan Benítez, dueño del establecimiento comercial apuntó en redes que el trago que distribuye es legal y que está abierto a las inspecciones que sean necesarias.

“Si el licor estaba adulterado, por qué a las demás personas no les pasó nada”, dijo el empresario.

Más escáldalos del alcalde de Calima del Darién

En unas ferias y fiestas pasadas en invidente estado de embriaguez subió a tarima para tratar no de la mejor manera a la población, llamarse a sí mismo “ladrón” y ordenar que le dieran tequila.

Acá, el video de su escándalo anterior: