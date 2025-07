El primero de septiembre debería estar todo listo para que la Imprenta Nacional asuma la personalización de pasaportes colombianos, sin embargo, esto no va a ser posible. Y no lo será porque desde octubre del 2024, Portugal, el país elegido por la Cancillería de Gilberto Murillo para acompañar el proceso en Colombia, ha manifestado varias complicaciones que no permite que la Imprenta Nacional emita correctamente los pasaportes, documento que debe cumplir con normas internacionales.

Cambio y W Radio revelaron este miércoles nuevos hechos que han sucedido desde el 2024 y que no han permitido que este proceso avance en lo más mínimo. Ambos coinciden en que desde que el excanciller Murillo anunció este nuevo proceso para la emisión de pasaportes, se han hecho varias reuniones entre emisarios portugueses y encargados de Colombia, pero poco se ha avanzado en el proceso por diferentes razones. En estas reuniones participaron encargados del Gobierno de Portugal, la Casa de la Moneda, la Cancillería colombiana (que no asistió a todas las sesiones) y la dirección de la Imprenta Nacional, asegura el medio digital.

Allí también contaron varios hechos que se deben hacer en la Imprenta Nacional, según recomendación de los europeos, para garantizar un uso adecuado del espacio y de los recursos. Estos fueron:

La Imprenta Nacional funciona con un sistema modular y tiene dos áreas principales : una para impresión y otra para procesamiento de cédulas de extranjería. Técnicos portugueses determinaron que se requerían al menos 15 módulos independientes para producir pasaportes según estándares internacionales.

: una para impresión y otra para procesamiento de cédulas de extranjería. Técnicos portugueses determinaron que se requerían al menos 15 módulos independientes para producir pasaportes según estándares internacionales. Para adecuarse, la planta debía desplazar el 80 % de su maquinaria, demoler áreas y rediseñar su operación interna , que actualmente cuenta con una zona para diseñar las cédulas de extranjería y otra para hacer otras impresiones publicitarias.

, que actualmente cuenta con una zona para diseñar las cédulas de extranjería y otra para hacer otras impresiones publicitarias. Portugal también exigió :

Blindaje de todas las paredes por vulnerabilidades de seguridad.

Reemplazo de cámaras de vigilancia.

Modernización del sistema contra incendios (actualmente deficiente).

Renovación completa de tuberías por riesgo y antigüedad.

: Blindaje de todas las paredes por vulnerabilidades de seguridad. Reemplazo de cámaras de vigilancia. Modernización del sistema contra incendios (actualmente deficiente). Renovación completa de tuberías por riesgo y antigüedad. La Imprenta Nacional es una empresa estatal que no recibe fondos del Presupuesto General; opera solo con ingresos por contratos y servicios. Esto hace que la situación financiera de la entidad sea crítica y cada uno de los requerimientos de los portugueses implicaba una millonaria inversión que la Imprenta no puede asumir. A pesar de que la Junta Directiva de la Imprenta sabía que no tenía los recursos para cumplir con todos los requerimientos, dice Cambio que no se le informó a la Cancillería ni al presidente antes de anunciar el convenio.

Pero a pesar de ese primer diagnóstico, desde septiembre hasta marzo se hicieron varias reuniones. Emisarios europeos viajaron a Colombia en diferentes oportunidades y un documento de la Embajada de Portugal en Bogotá, publicado por W Radio, señala que en marzo de este 2025, ya con Laura Sarabia en la Cancillería, todo se fue al traste.

Dice este texto que en ese mes “una delegación de alto nivel de la Imprenta Nacional – Casa da Moeda de Portugal y su homóloga francesa, socia en este proyecto desde su inicio, se desplazó a Bogotá para firmar el acuerdo comercial, y subsecuentemente, iniciar los trabajos de configuración de modo que para el 1 de septiembre de 2025 la nueva solución estuviera operativa, es decir, que la personalización pudiera ser asegurada por la Imprenta Nacional de Colombia y la producción de los pasaportes fuera garantizada en Portugal y en Francia por las dos empresas públicas”. En una de esas reuniones, desde la Cancillería señalaron que existían algunas reservas respecto al modelo diseñado. Estas fueron:

El marco legal debía ser un convenio interadministrativo internacional.

Se debía prever la asignación de presupuestos futuros para el periodo total de los 10 años del contrato.

Por esto, los emisarios portugueses quedaron a la expectativa y a la espera de que el Gobierno colombiano superara esas dificultades para continuar en el proceso, no obstante, hasta la fecha, no ha habido ningún avance, razón por la que Laura Sarabia señala que la Imprenta Nacional no está preparada para empezar a emitir los pasaportes desde el primero de septiembre.

Según Cambio, en algún momento se contempló la posibilidad que mientras la Imprenta cumplía con todos los requisitos, la personalización de los pasaportes se hiciera en las plantas de Portugal. Sin embargo, cuando Laura Sarabia analizó esta opción, encontró que iba a ser inviable económicamente porque los costos están calculados en euros y el transporte incrementaría el precio del pasaporte que se les cobra a los colombianos.

A hoy, que el Gobierno se niega a hacer una nueva ampliación con Thomas Greg & Sons, no hay claridad de quién hará la impresión de los pasaportes desde el primero de septiembre.

