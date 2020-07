green

La Policía Metropolitana emitió un comunicado luego de que se confirmara que la mujer se había arrojado desde el puente de la Variante el pasado 20 de julio en horas de la noche, y cuya muerte se confirmó el martes 21 en la mañana en una clínica de Ibagué (Tolima) a la que alcanzó a ser trasladada con graves heridas.

Como el medio local La Voz del Pueblo publicó una carta en donde la víctima, Jeny Lizeth Brand Zuleta, de 28 años, denunciaba ante la Policía que su exesposo presentaba un “comportamiento de forma agresiva” y que la había agredido “físicamente alrededor de cinco ocasiones”, la institución aseguró que de inmediato “activó la ruta de atención integral para víctimas de violencia basada en género”.

Además, dijo, le brindó orientación sobre los mecanismos de atención que debía utilizar para exponer su caso de presunta violencia intrafamiliar.

“El área de apoyo psicosocial de la Policía Metropolitana de Ibagué agendó varias citas, para poder dar inicio al trabajo de apoyo psicológico y así ayudarla en sus necesidades, a las cuales ella no pudo asistir; sin embargo, se realizaron varios intentos de comunicación por diferentes medios (telefónico, presencial y correo electrónico), sin obtener una respuesta favorable de parte de la ciudadana”, explica la institución.

Finalmente, la Policía asegura, en el comunicado, que el nombre de la víctima no estaba ya en los registros de la institución porque se había separado de su pareja:

“En la actualidad, esta ciudadana no figura en los registros de la Policía Nacional como compañera sentimental del señor patrullero, debido a que existe una escritura pública de divorcio de matrimonio civil y liquidación conyugal del 31 de enero de 2019”.

Este tema del divorcio lo había expuesto la joven madre en el escrito que le envió a la Policía el pasado 16 de julio, cuatro días antes de su muerte, y allí dijo que si bien se habían separado con el uniformado, luego de la firma continuaron “viviendo hasta enero de 2020”.

Lo cierto es que una allegada de la joven entregó, al medio regional, unos chats en donde muestra que se contactó con al menos tres personas de la Policía en busca de ayuda, y allí también quedó registrado que un uniformado le hizo saber que ya le habían puesto dos citas para atenderla y que, por motivos personales, ella no pudo asistir.

Uno de esos motivos para no denunciar a su pareja sería, de acuerdo con la carta, por “chantajes” que recibía: “Él me decía que si yo lo denunciaba lo iban a echar de la Policía, que íbamos a perder todo”.

Otra de las quejas que elevó la mujer ante un mayor y una teniente de la Policía es que, presuntamente, el uniformado le venía siendo infiel con una patrullera.

“Esa mujer se metió en nuestra relación y nos hizo separar… no tenía ni idea de la relación de ellos dos. Me enteré hace poco. He tenido mucha depresión”, dijo en una de las conversaciones.

La respuesta de la Policía se da como cierre a una historia de dolor que conmovió a la población tolimense y a gran parte del país, pues la joven madre era recordada como una mujer trabajadora que buscaba terminar sus estudios universitarios para sacar adelante a su familia.

Si usted padece o conoce de alguien que atraviese por una situación similar es importante que busque ayuda en las líneas que ha dispuesto el Ministerio de Salud, en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

