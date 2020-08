Fue precisamente el gobernador Nicolás García el que advirtió de la situación, y dijo que “por culpa de los irresponsables” que madrugaron este miércoles a salir de la ciudad para hacerle el quite a las normas, fue necesario reforzar la vigilancia policial en las carreteras.

“Vehículos están siendo devueltos e inmovilizados. No se arriesgue, no son vacaciones”, alertó García en Twitter.

El funcionario compartió un video y varias imágenes para mostrar que los conductores que no tienen autorización para viajar, o que no se encuentran dentro de las excepciones, fueron sancionados con comparendos y hasta les inmovilizaron sus vehículos.

No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, exponga a los cundinamarqueses. A partir de esta mañana, y por culpa de los irresponsables, reforzamos nuestras medidas en las carreteras; vehículos están siendo devueltos e inmovilizados. No se arriesgue, no son vacaciones. pic.twitter.com/1F6Dg9QXGL

— Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) August 5, 2020