El policía Brayan Enrique Guzmán Gaitán, un patrullero adscrito a la al Grupo de Operaciones Especiales de la institución, fue separado de su cargo y se ordenó su captura. Las decisiones en su contra se deben a que se grabó amenazando a su expareja sentimental y los videos circulan por redes sociales y medios de comunicación.

Ante lo ocurrido, Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación disciplinaria, que será llevada por la Inspección General de la institución. Igualmente, tomaron la decisión de suspender provisionalmente de su cargo al uniformado.

Asimismo, como parte del paquete de decisiones alrededor del caso, la Policía efectuó una orden de arresto del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá por incumplimiento a las medidas de protección que fueron otorgadas a la víctima.

Por esto, el patrullero Brayan Enrique Guzmán Gaitán será recluido en la Cárcel Distrital de Bogotá. De la misma manera, la institución dio a conocer que “se activará la ruta púrpura con la Secretaría de la Mujer, para que la víctima obtenga apoyo psicológico, así como la ruta de vida, con el fin de salvaguardar su integridad”.

La mujer víctima es María Ximena Villalobos, expareja del patrullero, a quien él amenazaba de muerte. Dentro de los videos que circulan en redes, se ve al uniformado diciendo: “Ya no soy un pasivo agresivo, ahora soy un activo y sí o sí me las va a pagar, Ximena. Usted piensa que se sigue riendo en mi cara o usted piensa que me sigue alejando de Sara Sofía y que yo no voy a decir nada. Lo único que quiero es verla, no pido nada más, verla”.

