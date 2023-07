Como es costumbre, la alcaldesa Claudia López nuevamente salió bastante airada por la inseguridad que se vive en Bogotá, luego del atraco a plena luz del día que ocurrió en la Carrera Séptima con calle 100, en el norte de la ciudad. La mandataria capitalina culpó al presidente Gustavo Petro por no cumplirle a la capital con el número de uniformados que habían pactado.

“Señor presidente de la República, le ruego y le imploro que se tome en serio el tema de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Señor presidente Petro, pagamos por la formación de 1.500 policías para que los dejaran en la ciudad de Bogotá y nos los quitaron. Eso es un acto infame, de irrespeto y desprotección a los bogotanos”, dijo en su momento la alcaldesa.

Al respecto, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado y se pronunció sobre las declaraciones y señalamientos que hizo López. La institución afirmó que en un principio se había acordado financiar la llegada de 1.500 patrulleros, pero en una cláusula se estableció que no se podía garantizar que todos cumplieran con su proceso formativo.

Con cifras, la Policía Nacional explicó los resultados de este proceso y las razones por las que la ciudad aún no cuenta con estos uniformados. Según la institución, a Bogotá se le entregaron 1.399 agentes que se graduaron; sin embargo, no se pudo entregar a los 101 restantes, pues 40 de ellos decidieron retirarse y 61 no aprobaron el proceso, por lo que su graduación fue aplazada.

“En conclusión, la institución cumplió con la totalidad del convenio y, tal como se le ha hecho saber a la administración distrital, la reducción de uniformados, no solo en Bogotá, sino en el resto del país, se explica en la dinámica institucional que señala cómo el retiro de personal ha sido mayor al que ha ingresado”, sentenció la Policía en el comunicado.

Comunicando a la opinión pública, la Policía Metropolitana de Bogotá se permite informar que: pic.twitter.com/T1GUGsm2sR — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 1, 2023

Finalmente, el ministro Iván Velásquez también aseguró que a Bogotá no se le ha fallado: “No se trató de 3.000 policías, la Policía no engañó al distrito y los compromisos fueron cumplidos”.