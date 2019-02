La escena quedó registrada en un video que grabó la mujer, donde se escucha cuando el policía le dice: “Deme su cédula, hágame el favor”, a lo que ella, tranquilamente, responde: “No tengo mi cédula”.

Enseguida, el uniformado, un poco airado, le pide a su compañero que se comunique con una mujer policía para que traslade a la ciudadana a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), aunque en realidad a lo que se refería es al nuevo Centro de Traslado por Protección (CTP).

Debido a esa orden, la mujer indaga “¿por qué?” la van a trasladar al centro policial, por lo que el uniformado responde:

“Porque soy la autoridad de este país, así de sencillo. Y si no le gusta, pues, de malas. Con usted, pues, muy de malas”.

Ante la respuesta, la ciudadana aclara: “Bueno. No he sido grosera”, pero de inmediato, el policía contesta: “Pues, de malas si no es grosera. Yo sí soy grosero. Lamentablemente para usted, soy grosero”.

Después de que el video se hizo viral en las redes sociales, La FM se comunicó con la Policía Metropolitana para conocer la versión de la situación, y respondieron:

“Estamos verificando el procedimiento para determinar quién fue el responsable, pero sin duda es una absoluta falta de respeto hacia la comunidad y no es la forma del trato a las personas por parte de este uniformado”.

Este el video que cuenta con más de 104.000 reproducciones y cerca de 1.700 retweets: