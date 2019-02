El grave incidente, que una vez más afecta a un equipo periodístico de ese noticiero, quedó registrado en video, así como los momentos posteriores en donde la periodista Juliana Ramírez tuvo que abandonar el despacho ante la ruda mirada de dos supuestos encargados de la oficina de prensa.

Al parecer, la incómoda situación se presentó luego de que la reportera de Noticias Uno insistiera en una pregunta sobre el articulado del Plan Nacional de Desarrollo que busca que esa entidad entregue una gran parte de sus facultades al Ministerio de Hacienda.

En ese instante, un asesor de prensa interrumpe la entrevista y recrimina a la reportera por insistir en una pregunta sobre la cual la directora del DNP aparentemente ya había entregado una respuesta.

“Dos funcionarios de la oficina de prensa de la directora Alonso, que estaban en la oficina, trataron de ayudarle con un método equivocado: intentaron cortar la entrevista”, informó Noticias Uno.

“No entiendo por qué me cortan la entrevista”, acusó Juliana Ramírez a sus colegas que no estaban cómodos con la insistencia de la reportera y en cambio recibió una respuesta sorprendente para un experto en comunicación institucional.

“Le hiciste una pregunta sobre el tema, ya la directora dio una respuesta, pero sigue insistiendo en el mismo tema…” y una mujer que al parecer también es asesora de comunicaciones, y que lucía estresada, literalmente abrió la puerta para echar a la periodista.

Vea el informe de Noticias Uno: