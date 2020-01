green

Sin embargo, no será de la misma forma que el pico y placa en la capital. Su idea es que esos lunes por la mañana puedan transitar por la Autopista Sur los carros con placas pares y en las tardes lo hagan los impares, informó la Alcaldía.

“De nada nos sirve que querramos salir a girardot a pasear cuando nos gastamos 6 o 7 horas para poder llegar”, afirmó Saldarriaga en Citytv, agregando que “hoy no hay una gran motivación” para salir a vacacionar hacia destinos turísticos al sur de Bogotá por la situación que se presenta en ese punto del recorrido.

Ese canal consultó con Alexander Reyes, un experto movilidad de la Unitec, quien opinó que falta concertación, protocolos y una serie de requisitos necesarios para poder pensar en la implementación del pico y placa en Soacha.

Según él, uno de los problemas no calculados es que no resulta fácil calcular el tiempo de llegada para miles de viajeros por las distintas vicisitudes que pueden toparse en el camino, sobre todo si vienen de muy lejos. Al llegar pueden hacerlo en un horario de prohibición y entonces no hay lugares adecuados para esperar mientras tanto, lo que terminaría complicando la situación de todos modos.

No obstante, el pico y placa de entre semana en Bogotá tiene esos mismos problemas, haciendo que en algunas entradas se acumulen largas filas de carros que esperan que sea la hora indicada para poder ingresar a la ciudad, lo cual no ha impedido que el pico y placa ya lleve muchos años vigente.

Por lo pronto, el alcalde también anunció que los vehículos de carga pesada no transitarán el lunes 6 de enero por la Autosur desde las 6 de la mañana para despejar un poco la vía.

