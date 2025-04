Las autoridades intensifican las labores de búsqueda para hallar a Tatiana Hernández, joven que está desaparecida en Cartagena desde el pasado domingo 13 de abril. Desde que se le perdió el rastro, la Policía, Fiscalía, guardia costera de la Armada Nacional y ciudadanía han estado pendientes de cualquier novedad sobre este lamentable caso; se han revisado desde cámaras de seguridad hasta las pertenencias de la joven de 23 años.

(Lea también: Muestran dura carta que enviaron a estudiante desaparecida en Cartagena: “No estás sola”)

Pese a los esfuerzos que hay para encontrarla sana y salva, las evidencias cada vez más se van quedando cortas para esclarecer el caso que tiene a una familia y a una ciudad conmocionada. Al menos eso dio a entender Carlos Hernández, padre de la joven, quien afirmó que los videos clave y otras pistas no han sido contundentes para avanzar en la investigación.

A través de un audio compartido por el portal Entérate Más Col, el hombre aseguró que los recursos materiales para seguir con la investigación no han esclarecido el paradero de la joven.

Esto se debe, principalmente, a que muchas de las pistas parecen piezas sueltas y aún no han podido dar con un avance clave. Para rematar, el papá ha declarado que las grabaciones de cámara de seguridad donde aparece la estudiante de medicina no muestran con exactitud a dónde fue la joven.

(Lea también: “Alguien le hizo algo”: amiga de estudiante de medicina perdida impactó con declaración)

Algunos de los datos relevantes que se conocen de la investigación, según el reporte de las autoridades, es que Tatiana Hernández fue del Hospital Naval, donde hacía sus prácticas, a la torre del reloj, entrada principal del centro histórico. Por otro lado, familiares de la estudiante han dicho que se le vio en un barrio peligroso de la ciudad.

Sumado a ello, la joven también fue vista cerca del mar y grabada, de manera coincidencial, por personas que pasaban en carro cerca de allí. Una amiga de ella aseguró que salió a ese sector para desestresarse. Frente a ello, la guardia costera de la Armada Nacional ha hecho búsquedas dentro de las aguas para establecer si, en el peor de los casos, la estudiante cayó en las olas.

Lucy Díaz, madre de Tatiana, aseguró que ella se vio con su hija en la entrada del hospital sobre las 12:40 de la tarde. Agregó que la joven le dijo que tenía mucha carga académica por la cual cumplir.

“Hablé con ella el domingo a las 12:40 de la tarde, más o menos. Ella no me comentó nada en especial. Yo la vi fue en la puerta del hospital, y no me dijo nada especial, sólo que tenía que estudiar demasiado y que iba a entrar a hacer muchas actividades, las que hace para cumplir con sus estudios”, dijo la mujer en El Universal.