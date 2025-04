La familia de Tatiana Hernández vive días de incertidumbre por la misteriosa desaparición de la joven en Cartagena. Ella es oriunda de Bogotá y estudiante de medicina de 23 años en la Universidad Militar Nueva Granada, de la capital colombiana; se encontraba en ‘la Heroica’ haciendo las prácticas de su carrera en el Hospital Naval y se le perdió el rastro el pasado domingo 13 de abril.

La mamá de la bogotana, Lucy Díaz, había llegado a la capital de Bolívar junto a su familia para pasar la Semana Santa con su hija. A través de diversos medios de comunicación ha dado detalles de lo que se conoce en la investigación para esclarecer el paradero de su hija. De hecho, a la señora se le ha visto muy destrozada por la situación que atraviesa.

Lucy Díaz habló en Noticias RCN entre lágrimas y le dejó un mensaje a la estudiante de medicina, diciendo que aún la esperan. Además, pidió a la ciudadanía que brinden cualquier información sobre el caso.

“Tatiana, mi amor, aquí estamos con los brazos abiertos esperándote. No te sientas sola ni desamparada; vamos a estar siempre esperándote. A la ciudadanía, por favor sean solidarios: si alguien la ve, comuníquense con los números que están en los anuncios, no nos dejen solos. Por favor, ayúdenos”, expresó la mujer en el noticiero ya citado.

Por su parte, la madre ha detallado que ya ha ido al punto donde habría estado por última vez a la joven. Allí, se vio con los guardacostas de la Armada Nacional, lugar donde hallaron algunos objetos de Hernández. Por otro lado, le comentó a El Universal que se vio con su hija por última vez en la entrada del Hospital Naval.

“Hablé con ella el domingo a las 12:40 de la tarde, más o menos. Ella no me comentó nada en especial. Yo la vi fue en la puerta del hospital, y no me dijo nada especial, sólo que tenía que estudiar demasiado y que iba a entrar a hacer muchas actividades, las que hace para cumplir con sus estudios”, contó la mujer.