green

Sin embargo, el pico y placa volverá a regir en la capital colombiana desde este lunes 10 de mayo, como lo había anunciado inicialmente la administración distrital.

Es decir, que taxis y carros particulares se deberán acogerse a las restricciones respectivas a pesar de que el comité del paro todavía no ha dado la orden de suspender las protestas callejeras.

Las autoridades contemplan que la movilidad no tenga nuevos bloqueos, pues durante el día los líderes de las manifestaciones se reunirán con el Gobierno Nacional para hallar una solución a la crisis social.

Sin embargo, en redes circulan convocatorias para más plantones y congregaciones en distintos puntos de la ciudad, por lo que nuevas medidas con relación al pico y placa podrían ser anunciadas en cualquier momento.

Pico y placa para Bogotá el 10 de mayo

Particulares:

No pueden circular los vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8). La restricción aplica de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Taxis:

No podrán salir a trabajar los carros con placa finalizada en 7 y 8 entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.

Acá, el anuncio de la Secretaría de Movilidad: