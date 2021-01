green

La Alcaldía de Cali amplió recientemente estas medidas que funcionan desde el martes hasta el viernes, aunque este miércoles se evaluará si también se extiende para el fin de semana.

Sin embargo, en lugares como el transporte público no aplica ningún tipo de restricción y ahí sí hay libre circulación para todo tipo de personal. Tampoco es válido en restaurantes, hoteles, farmacias, funerarias y establecimientos del sistema de salud.

Tenga en cuenta esta información por la rotación del pico y cédula, del pico y placa y del toque de queda que rige en la capital vallecaucana este miércoles.

Pico y cédula en Cali hoy

Este miércoles 20 de enero la restricción aplica para las personas con cédula terminada en número par.

Es decir que las personas con cédula terminada en IMPAR (1-3-5-7-9) SÍ podrán ingresar a los establecimientos comerciales, hacer vueltas bancarias y demás acciones permitidas por la ley.

Toque de queda hoy 20 de enero

Así como el pico y cédula, en Cali también se extendió esta medida, que solo funcionará en las noches. Este miércoles comienza a regir la restricción de movilidad desde las 08:00 p.m. y finaliza el jueves a las 5:00 a.m.

Pico y placa en Cali hoy

Recuerde que esta medida cambió desde esta semana y los vehículos terminados con placa 5 y 6 no podrán circular por las calles de Cali hoy. Los horarios en los que aplica son entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., luego vuelve a regir entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

¿Hay ley seca en Cali?

Sí. Los horarios en los que no se podrá vender licor y tampoco se puede tomar en las calles es entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m.