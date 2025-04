En una reciente transmisión del consejo de ministros del pasado lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó la ocasión para hacerle una fuerte advertencia al ministro de Educación, Daniel Rojas, debido a un error presentado en un informe sobre el presupuesto educativo.

Esta reunión, centrada inicialmente en temas de salud, derivó en llamado de atención que destacó la necesidad de rigurosidad en la información presentada.

Además, el mandatario resaltó la importancia de la precisión en los documentos oficiales y cómo la falta de atención a los detalles puede derivar en distracciones sobre temas menos relevantes.

Este tirón de orejas se dio pese a que Petro ha defendido en varias oportunidades a Rojas. Primero cuando fue nombrado y luego cuando se le criticó por no aprobar su tesis de grado.

Cuál fue el error de Daniel Rojas en consejo de ministros

El presidente Petro criticó la utilización de datos no verificados por el propio equipo, lo que calificó como una puerta abierta para las críticas sin fundamento.

“Realizamos cuadros que no los hacemos nosotros mismos, entonces ya salieron los pérfidos a tratar de desmontar todo el contenido de la discusión del pasado consejo de ministros sobre la salud, porque había un cuadro medio mal hecho. ¡Hasta en eso tiene que tener cuidado!”, enfatizó Petro durante su intervención, según recogió Semana.

Según Petro, este tipo de errores son utilizados para desviar la discusión pública de los asuntos de verdadera importancia. “Porque es una técnica de comunicación poner a discutir sobre lo no importante para tapar lo importante, y aquí se trata de que lo importante aparezca a la luz de la sociedad colombiana”, declaró.

El presidente Gustavo Petro en una nueva sesión del consejo de ministros lanzó un fuerte regaño al ministro de Educación, Daniel Rojas: “Eso no lo había dicho usted”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/K9fgFE5oef — Revista Semana (@RevistaSemana) April 1, 2025

Durante el diálogo con su gabinete, el presidente no solo señaló el error, sino que también discutió las implicaciones de no presentar los datos económicos de manera precisa. Petro señaló la diferencia entre los pesos constantes y los pesos corrientes, un detalle técnico que influye en la representación real de las cifras presupuestales.

“Primero, porque las cifras que se aprueban en el Congreso pueden disminuir con los recortes que suceden después de cada año en la vida de las finanzas públicas, y segundo, porque son pesos corrientes”, explicó.

El presidente subrayó que lidiar con cifras que no se dan por inflación puede llevar a comparaciones engañosas sobre la salud económica o la inversión en áreas clave como la educación.

“Los economistas nos enseñan casi desde el principio que los pesos corrientes, como tienen la inflación por dentro, pues no son comparables muy fácilmente. No se debe comparar en precios corrientes. No es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos el año entrante”, afirmó Petro.

Regaño de Petro a Daniel Rojas en primer consejo de ministros televisado

El pasado 4 de febrero el presidente decidió emitir por primera vez ese tipo de reuniones que en gobiernos anteriores eran de carácter privado. Lejos de ser un encuentro ameno, estuvo lleno de polémicas y hasta terminó en un revolcón ministerial.

Además, la tensión se sintió desde el inicio cuando el dirigente comenzó llamado a lista (cómo en el colegio) y notó que algunos de sus funcionarios no lo acompañaban.

“Los tengo a todos por ministerio, entre otros, ministros que no han llegado: ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; ministro de Educación, José Daniel Rojas; que casi nunca me acompaña en estas reuniones”.

Así Petro le cobró a Rojas que no lo había acompañado en noviembre de 2024 a un encuentro en La Guajira. Sin contar que en ese entonces el funcionario protagonizó un escándalo al ser visto en una fiesta y también se llevó su regaño.

El ministro de educación Daniel Rojas no fue a La Guajira y el presidente le reclamó. El ministro estaba celebrando su cumpleaños en Bogota. Seguro olvidó avisarle. pic.twitter.com/LRicPsPO3A — Juan Fraile (@JuanFraile) November 15, 2024

