El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufrió un ataque sicarial en Bogotá el pasado sábado 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto político en el barrio Modelia. Durante el evento, un menor de 15 años se acercó al político y le disparó, hiriéndolo en la cabeza.

(Vea también: Vicky Dávila revela quién habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay)

Ese hecho ha tenido algunos enigmas que las autoridades intentan resolver. Por ejemplo, se ha suscitado una controversia sobre la procedencia del arma Glock 9 milímetros con la que disparó el joven sicario y que, según el periodista de La W Juan Diego Alvira, podría pertenecer a un lote de armas robadas a la UNP, que administra los esquemas de seguridad del Gobierno.

Ahora, Gustavo Petro se refirió a otro evento oculto que está siendo investigado por las autoridades: un chat filtrado, supuestamente, al adolescente que disparó el arma. Y es que esa conversación tendría un importante valor para el proceso, pues entregaría información de la ejecución del acto delincuencial.

Lo dicho aquí en el trino de abajo, es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que había dicho antes de la decisión de la plenaria de senado al suspender sus sesiones hasta el miercoles. Eso me hizo decir, que dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral… https://t.co/8F056bq6mt — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2025

En ese sentido, Petro señaló en un extenso trino que ese chat que se difundió en redes sociales no tiene ninguna validez y que se trata de una ‘fake new’: “Lo que manejó un medio acerca de un chat del celular del niño/asesino es absoluta mentira”.

El mandatario también puntualizó en que ese “chat tiene que ver con una banda de Medellín que iba a hacer un atraco ese día”, pero de ninguna manera tiene relación con el atentado en contra de Uribe Turbay (ni en su planeación ni ejecución).

En cuanto a que en la captura del menor no se le encontró ningún celular, el jefe de Estado tiene su “hipótesis”, ya que en su momento se informó por parte de la Fiscalía que no aparece el teléfono del implicado. Petro expresó que es posible que el joven sicario no tuviera celular en ese momento ya que lo pudo haber entregado antes del atentado.

Cómo fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá

En varios videos quedó evidenciado el momento en el que el menor descargó al menos 6 tiros contra el político, que pronunciaba un discurso frente a un grupo de votantes que lo escuchaban en el parque El Golfito, de la localidad de Fontibón.

Miguel Uribe Turbay fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a una cirugía y su pronóstico es reservado, aunque se ha reportado que se encuentra estable dentro de su complejidad.

El sicario, un menor de edad, fue rápidamente aprehendido por las autoridades en el lugar de los hechos y, según reportes, confesó haber actuado por dinero y mencionó a una persona a quien llamó “el de la olla”, sugiriendo la existencia de una red detrás del ataque.

La Policía y la Fiscalía han iniciado una exhaustiva investigación, analizando videos de seguridad y llevando a cabo allanamientos para dar con los autores intelectuales del atentado. Se ha revelado que el arma utilizada, una Glock, fue comprada en Arizona, Estados Unidos, lo que suma un nuevo elemento a la complejidad del caso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.