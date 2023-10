El presidente Gustavo Petro, en medio de una las sesiones del Gobierno Escucha, llevada a cabo este martes 10 de octubre en el municipio de Tumaco, Nariño, aprovechó para llamarle la atención a sus ministros. Les pidió que trabajen de manera unificada si de verdad quieren ver resultados concretos, y no cada uno por su cuenta.

“Cada Ministerio diciendo ‘es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa’. Entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social, ni haciendo ningún cambio. Estamos construyendo burocracia y eso no sirve”, les recalcó el jefe de estado a su gabinete.

Lo anterior, según explicó el mandatario, con el propósito de que puedan encontrar en el menor tiempo posible, soluciones para las múltiples problemáticas que asedian a departamentos como Nariño, la región Pacífica y otros territorios del país. Les pidió que trabajaran en obras que en verdad transformen las realidades de Colombia, y no solo en medidas transitorias y con poco impacto.

“Para la reunión aquí del Litoral Pacífico, aquí el Gobierno tiene que llegar listo es con las baterías de la transformación social y económica del territorio. Si no, toca esperar el próximo gobierno o quien sabe cuál Gobierno para poderlo hacer, y es este gobierno el que tiene las esperanzas depositadas para hacer ese cambio”, enfatizó el presidente Petro.

Así mismo, le pidió a sus ministros, no perder de vista temas tan importantes como “una política ambiental, si no hay una política de transformación industrial de la producción agraria que se pueda tener en el territorio. Entonces, yo quiero a mi gabinete alrededor de este tema. Eso no lo hace un ministro solo, eso lo hace el equipo”, dijo.

Por tanto, “no puede haber ministros tirándose el codo con el otro ministro porque no hay equipo. El equipo fundamental. Entonces, (…) para que se tenga en cuenta que estamos en la región que fue durante muchos años la región cocalera más grande del mundo. Eso no es una estigmatización, es un problema”, apuntó.

Por otro lado, durante el encuentro, el presidente le prometió al pueblo de Tumaco, en materia educativa, que adelantará un plan de ubicación de sedes universitarias públicas en el pacífico colombiano, así que “hay que girar los recursos de tal manera que habrá unas sedes y aumentará la cobertura estudiantil del pacífico”, señaló Petro.

Y en materia económica, habló de un plan de pesca para el municipio, “un desarrollo que implique las líneas industriales; las posibilidades del desarrollo industrializado estarían entonces en manos de la gente de Tumaco”, destacó el presidente.

