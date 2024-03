El presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre las acusaciones de alias ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc, que aseguró que Petro había recibido apoyo de la guerrilla en la campaña presidencial 2022.

(Vea también: Petro dejó fuerte mensaje a ‘Iván Mordisco’: “Traqueto vestido de revolucionario”)

El mandatario dio la orden a sus tropas de que capturen al cabecilla, pero con la condición de que lo aprehendieran vivo y no lo mataran. Así mismo, explicó que no quería verse involucrado en ningún tipo de controversia, además, argumentó que no tiene ninguna relación o afinidad con las disidencias Farc.

“Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten. […] Él dijo que tiene un escándalo, y yo, ni cuando chiquito, me quise meter a las Farc, porque no comulgo con ese tipo de planteamientos”, dijo el presidente.

#LoÚltimo “Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten (…) quiero que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar”, presidente Petro ordena a las https://t.co/xPnVM4iCCG buscar al líder de las disidencias para que cuente supuestos apoyos a su campaña presidencial en… pic.twitter.com/xyvvkT2485 — La FM (@lafm) March 22, 2024

Gustavo Petro dice que quiere a ‘Iván Mordisco’ en la cárcel

Así mismo, en su discurso expuso que era desde prisión que el narcoterrorista iba a dar testimonio sobre sus declaraciones previas. El presidente Gustavo Petro señaló que desde que participó en el proceso de paz con el M-19, se había comprometido en no apoyarse en las armas.

Lee También

“Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo porque va a la cárcel a hablar. […] A ver qué fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones, nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas”, añadió.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.