Este martes 18 de marzo de 2025, en medio de las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro en diferentes puntos de Colombia para apoyar sus reformas sociales y una consulta popular, el mandatario, que lideró las marchas en Bogotá, decidió ofrecer un discurso desde la Plaza de Bolívar, en el que aprovechó para lanzar un duro discurso en contra de los senadores.

Cabe resaltar que en este día también se discute en el Senado si se hunde o no la reforma laboral oficialmente, luego de que la semana pasada se conociera una ponencia de archivo en la que ocho senadores votaron en contra del articulado del Gobierno Nacional.

(Lea también: Recargos nocturnos y horas extras no cambiarían en Colombia: reforma laboral se caería)

Petro lanza fuerte discurso contra senadores: dice que algunos escalvizan el pueblo

Y es que previo a motivar a los manifestantes a apoyar la consulta popular para aprobar sus reformas sociales, Petro recordó que “un negro libertador de Cartagena glorioso fundó el primer territorio libre de América y fue en Colombia y fue un negro pobre y esclavizado. Cómo no vamos a aprender de las lecciones de la historia”.

Además, el mandatario aseguró que en la actualidad el pueblo está siendo esclavizado por algunos senadores del país:

“Nosotros tenemos esa sangre [la del negro libertador] y no nos da pena, porque esa sangre de rebelión, como cantó el Joe Arroyo su mejor cancion, en los años 1600, dijo, ‘no le peguen a la negra’, y aquí hay unos senadores con la cruz en alto pegándole de nuevo a la negra, pegándole de nuevo a la señora que les ofrece los tintos, condenándolos a la miseria”, sentenció Petro Urrego.

(Vea también: Filtran video de la Plaza de Bolívar con detalle que no se vio en TV: Petro lo omitió)

Finalmente, el líder del Pacto Histórico volvió a enardecer a los manifestantes y los invitó a seguir marchando: “Quedan convocados, arranca la consulta popular, la movilización es permanente y creciente. Tendrán su máximo [los senadores], no el día de hoy de los votos de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo los sacará del Congreso“.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.