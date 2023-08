Desde la Casa de Nariño le confirmaron a varios medios como Semana y El Tiempo que se dará una reunión entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, después de mucho tiempo sin verse y varios encontronazos entre ambos.

La charla tendrá lugar este viernes en las instalaciones del palacio presidencial en Bogotá, donde se discutirá sobre las graves denuncias que hizo la Fiscalía sobre los planes que tendría el Eln para atentar contra la vida de Francisco Barbosa a través de francotiradores. De hecho, el jefe del ente investigador ya había lanzado pullas a Petro por no pronunciarse sobre el hecho.

“El presidente no me ha llamado, eso no es normal, lo lamento. Uno esperaría que existiera solidaridad entre las instituciones que componen el Estado de derecho”, dijo Barbosa en Noticias Caracol.

Lo grave es que no solo es el fiscal general el que está amenazado, también hay planes para atentar contra el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, según información que maneja inteligencia del Ejército Nacional.

Barbosa asistirá a esta reunión junto con su mano derecha, la vicefiscal Marta Mancera, que ha dado detalles de las amenazas que ha recibido el jefe del ente investigador, como que estos planes terroristas se estarían orquestado desde un campamento en Venezuela.

Además, según Mancera, el encargado de organizar el atentado contra Barbosa es alias ‘el Rolo’, integrante de un frente urbano del ELN. Y se conoció, con fuentes de inteligencia, que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se haría con un francotirador.