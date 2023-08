La información sobre un atentado que estaría preparando una facción del Eln contra el fiscal general Francisco Barbosa y otras personalidades como la senadora uribista María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, agita el cierre de esta semana en Colombia.

Este jueves, el comisionado de paz, Danilo Rueda, en entrevista con RTVC sostuvo sobre el posible atentado contra Barbosa que el país podía estar “ante situación de saboteo” contra el proceso de paz que se adelanta con esa guerrilla, y desestimó las fuentes que informaron a la Fiscalía sobre el plan: inteligencia del Ejército, la Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Para Rueda, lo que hay es “una lógica contra la paz y a favor de la guerra” en la que algunos actores del conflicto “han estado imbuidos”, incluso en el interior de las instituciones. A estos mismos los acusó de actuar para “imposibilitar que momentos cruciales para la construcción de la paz se hagan realidad”.

En un primer momento, Barbosa calificó de “miserables” las afirmaciones de Rueda. Pero este viernes continuó descalificando lo dicho por el comisionado de paz y reclamando “sensatez” y “lealtad” institucional.

Francisco Barbosa recordó en Caracol Radio que en el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en el que el Eln asesinó a 22 jóvenes estudiantes, el Gobierno de entonces estaba en negociaciones de paz. “En plenas negociaciones, el Eln envió a alias ‘el Mocho’ para que aprendiera a conducir en Bogotá y le ordenó al frente urbano hacer inteligencia a las rutas de ingreso a la Escuela, tomó en arriendo el inmueble en donde se guardaría el vehículo que acondicionó con explosivos, y se hizo la planeación, a pesar de los acercamientos y de las negociaciones en Quito”, dijo.

“Uno lo que observa en este caso es que el Gobierno Nacional tiene una actitud dual”, criticó Barbosa en la emisora. Después de que la Fiscalía diera a conocer el posible atentado del Eln conta el fiscal, el ministro de Defensa le ofreció su solidaridad, pero luego Rueda, según Barbosa, “sale y respalda la hipótesis del Eln de negar lo que las instituciones colombianes judiciales han recogido en el marco de sus investigaciones”.

Francisco Barbosa arrecia críticas contra comisionado de paz

Barbosa subrayó que en la entrevista que le hizo RTVC a Rueda le preguntaron al funcionario si en Colombia había enemigos agazapados de la paz, y respondió: “Probablemente sí hay enemigos agazapados de la paz”. Por eso, el fiscal dijo en la emisora: “Yo sí creo que le debe decir al país quién es el enemigo agazapado de la paz; si está diciendo que es el fiscal general de la nación, a mí me gusta que me lo digan de frente”.

También lamentó que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) hizo un reporte financiero de movimiento de recursos en Bogotá de la célula terrorista del Eln que estaría planeando atentar contra Barbosa, que no fue entregado a la Fiscalía, sino al Ejército. “Me parece muy grave que no estemos entregando a tiempo esta información”, dijo.

Por todo eso, Barbosa reclamó sensatez y lealtad institucional. “Al día de hoy, yo no he recibido ni siquiera una llamada del presidente de la república. Además que no la necesito. Pero por lo menos uno esperaría que exista algún tipo de solidaridad institucional. […] Yo necesito un grado también de cooperación con el Gobierno Nacional en diferentes temas, que no estoy encontrando, y que ponen en riesgo la vía mía, la vida de mis allegados, pero al mismo tiempo la vida de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía”.

“Aquí no hay saboteo de ningún tipo”, siguió Barbosa en el mismo medio. “Lo que existe es una realidad que tiene que ser, por lo menos, respetada por el Gobierno Nacional y no darle veracidad simple y llanamente a un comunicado del Eln, considerando a la Fiscalía y considerándome a mí como si verdaderamente nosotros fuéramos los enemigos del país, cuando los enemigos del país siempre han sido otros”.

“Aquí no hay enemigos agazapados de la paz. Aquí seguramente lo que hay es enemigos evidentes de la institucionalidad y de la justicia en Colombia”, sostuvo en la frecuencia radial, y arreció sus críticas a Rueda: “Eso es lo que hay. Por eso, yo rechazo, por mezquinas, por miserables, por canallescas, las expresiones del comisionado de paz”.

Recordó asimismo que le faltan seis meses para salir de este cargo. “En ese sentido, el riesgo que estoy teniendo es tan importante por parte de esas organizaciones criminales como por el silencio que está existiendo por parte del Gobierno Nacional. Se van a evaluar todas las alternativas para poder tener por lo menos la garantía de que yo no tenga que exiliarme de mi país una vez salga de la Fiscalía ante la continuidad o actualización de estas amenazas”.