Después de que la Fiscalía advirtió de un plan que estaría orquestando el Eln para atentar contra Francisco Barbosa, se han conocido más detalles sobre esa delicada información. En Caracol Radio, la vicefiscal Marta Mancera contó que desde hace 30 días han venido con esa investigación y que han existido 3 fuentes que han sido claves para confirmar el posible ataque.

“Desde hace 30 días nos informan de un posible atentado. La primera fuente fue en Bogotá, luego apareció una en otra parte del país y la última fue del Ejército Nacional que confirmó lo que veníamos indagando”, señaló Mancera en la emisora.

(Vea también: EE. UU. también advirtió atentado contra fiscal Barbosa e identificó a más implicados)

Además, se refirió en la emisora a la información que tienen que el plan para atentar contra el fiscal habría salido de un campamento en Venezuela:

“Efectivamente, por las tres fuentes que entregaron información dicen que en ese país se ejecutaron reuniones para establecer los líneamientos del atentado. Serían 5 personas adscritas al Eln estarían haciendo toda la planeación a este hecho, lo que sí sabemos es que el modus operandi es muy similar a las acciones que ejecuta esa guerrilla, como por ejemplo los francotiradores y los movimientos con altas sumas de dinero”.

De igual manera, Mancera contó en la cadena radial que al fiscal Barbosa se le redobló su seguridad y estaría contemplando salir del país, aunque eso no se ha confirmado. También, habrá una reunión en la mañana de este miércoles 9 de agosto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para avanzar en las investigaciones y tomar medidas.

Minutos antes de que hablara Mancera, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Eln, se pronunció también en Caracol Radio sobre este caso y aseguró que tuvo una reunión con los altos mandos de inteligencia en la que no le mencionaron ninguna información relacionada con un atentado contra el fiscal. Además, respondió sobre si este intento de atendado afectaría el cese al fuego pactado con esa guerrilla.

“No se mencionó y eso me llama la atención. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que determine el mecanismo de monitoreo y verificación. Yo no puedo hacer de mi cabeza telenovelas de ese tamaño. No es que no crea, eso amerita una investigación, pero afirmar una cosa u otra no puedo hacerlo“, dijo.