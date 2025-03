Luego de que el Gobierno Nacional decidiera quitar los beneficios en tasa de interés a usuarios del Icetex, Gustavo Petro hizo una fuerte crítica a este tipo de programas y a las universidades privadas.

Esto se dio en un discurso del mandatario desde Suárez, Cauca en el evento donde entregó una sede la Universidad de Valle. Petro fue enfático en que “los recursos públicos son para las universidades públicas” y sus declaraciones levantaron polémica.

“Pero si nosotros estamos pagando becas para universidades de garaje, de politiqueros de baja estofa, por aquí, por allá, eso no se llama educarse. Y pueden levantar las banderas del Icetex y de los institutos de crédito y del Ser Pilo Paga y de la Generación X y no sé qué más nombres se han inventado”, dijo el mandatario, según recogió Semana en una publicación de X.

De esta manera, el presidente deja el interrogante sobre el futuro del Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior), el cual pretende convertir en banco, según declaraciones de meses atrás.

La prioridad de Gustavo Petro serán las universidades públicas

El dirigente dijo que no se comprometió a beneficiar las instituciones de educación superior privadas, pero no hizo referencia a sus promesas de, por ejemplo, condonar los créditos del Icetex.

“Ayudamos a la universidad pública, sí, pero de verdad, no de mentiras. Y el dinero público es para la universidad pública. De eso no puede caber ninguna duda y quiero que se sepa bien, porque después caemos en el debate en malos entendidos. Yo no me comprometí a subsidiar la universidad privada”, agregó.

Asimismo, dio su visión del apoyo que sí estaría dispuesto a dar en este caso. La investigación sería un tema que Petro respaldaría de la educación privada.

“Ella tiene sus matrículas, sus formas de financiarse. Si necesita apoyos de otro tipo en nosotros, pues los abrimos. Necesitamos investigar mucho en Colombia. El apoyo del Estado es para la investigación, en el caso de la universidad privada”.

