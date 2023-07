El pasado 8 de junio, el Gobierno Nacional pidió formalmente la renuncia de Gilberto Rondón, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), luego de conocerse las denuncias que señalan que Rondón recibió un total de 250 hojas de vida que le enviaron integrantes del Partido Liberal para que los empleara en la entidad. De esas, por lo menos fueron contratadas 110 personas, mientras que otras 30 otras habrían sido despedidas de la entidad para abrirles espacio a los cupos de los congresistas.

Este 5 de julio, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia que había sido solicitada con casi un mes de anterioridad. Además, desde el pasado 14 de junio la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente de esta entidad, por lo que revisará la posibles irregularidades en las contrataciones, para ocupar cargos de profesiones distintas a las requeridas en los puestos para los que se recibieron aspirantes y en los que posteriormente fueron ubicados. El pasado 26 de junio, en medio de una declaración a la que había sido citado por la Corte Suprema de Justicia, prefirió no referirse al tema.

En su momento, Rondón le dijo al alto tribunal: “No he hablado, ni voy a hablar en la Fiscalía, ni en ninguna parte porque tengo ese derecho. Pero si tengo que decir que soy absolutamente respetuoso y creo en la justicia, así que me someto a las decisiones de la justicia. La justicia va a actuar y estoy seguro de que su decisión va a ser archivar esas investigaciones porque en realidad aquí no se ha cometido ningún delito”.

Este miércoles 5 de julio se conoció que el Gobierno Nacional ya aceptó su renuncia, a través del decreto 1101 de 2023. En ese documento, se nombra a Piedad Muñoz Rojas como directora encargada. Ella es actualmente de la Subgerencia de Estructuración del Fondo de Adaptación.

Los siguientes son los congresistas del Partido Liberal también están en lupa de la Corte Suprema: Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández, Andrés David Calle Aguas, Karyme Adrana Cotes Martínez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lassso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera, Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Díaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja.